Argentina - Egipto, en directo el partido de octavos de final del Mundial 2026 en vivo online
¡Vive en directo los octavos de final del Mundial! Desde dos horas antes, sigue con Estadio Deportivo la mejor previa del Argentina - Egipto, uno de los duelos más esperados tras el España - Portugal. Messi busca los cuartos después de sufrir ante Cabo Verde, mientras Salah lidera a un Egipto que dio la sorpresa eliminando a Australia. ¡No te pierdas nada!
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Egipto
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Se prevée que la selección Argentina modifique su alineación habitual con tres cambios
¡Muy buenas a todos y bienvenidos!
Ya estamos en directo para vivir un auténtico partidazo del Mundial. Hoy tenemos Argentina contra Egipto.
¿Conseguirá la Albiceleste seguir avanzando o dará Egipto la gran sorpresa?
¡Lo descubriremos juntos!
Lionel Messi y Mohamed Salah, las dos grandes estrellas de Argentina y Egipto, se enfrentan en un duelo por un puesto en los cuartos de final del Mundial 2026. El Atlanta Stadium será el escenario donde comience el juego a las 18:00 horas.
Mientras Argentina, la última campeona del mundo, viene como favorita, sabe que Egipto no es un rival sencillo, aunque hasta ahora se le ha criticado a la selección de Messi por haber tenido los partidos mas 'fáciles'. Egipto ha demostrado durante el campeonato ser un equipo competitivo, sólido en defensa y con un arma diferencial en ataque: Mohamed Salah. El delantero del Liverpool será la principal amenaza para una selección argentina que volverá a confiar en el talento de Messi para marcar las diferencias.
Argentina busca defender el título
Argentina llega después de sobrevivir a un auténtico susto en la ronda anterior. La Albiceleste necesitó la prórroga para derrotar por 3-2 a una combativa Cabo Verde, que rozó una de las grandes sorpresas del Mundial. El conjunto africano puso contra las cuerdas a los de Lionel Scaloni en un encuentro en el que Messi volvió a asumir el protagonismo con un gol y una asistencia decisivos para evitar una eliminación que habría sido histórica.
Junto a Messi, futbolistas como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister o Cristian Romero serán fundamentales para mantener el equilibrio de un equipo que aspira a revalidar el título mundial.
Salah, la esperanza de Egipto
La selección egipcia se ganó el derecho a estar en los octavos de final después de eliminar a Australia en una igualada eliminatoria que terminó decidiéndose desde el punto de penalti. Tras el empate al término de la prórroga, el conjunto africano mostró mayor acierto en la tanda y selló su clasificación gracias a la seguridad de su guardameta y al liderazgo de Mohamed Salah, que volvió a ser el futbolista más desequilibrante de su equipo.
El combinado dirigido por Hossam Hassan ha construido su camino en este Mundial desde la solidez defensiva, el orden táctico y la velocidad en las transiciones. Con Salah como principal referencia ofensiva, Egipto ha demostrado que sabe competir en partidos de máxima exigencia y llega a Atlanta dispuesto a sorprender a la vigente campeona del mundo y seguir haciendo historia en el torneo.
Mucho más que un duelo de estrellas
Aunque todas las miradas estarán puestas en Messi y Salah, el partido enfrentará también dos estilos muy diferentes. Argentina intentará monopolizar la posesión del balón y llevar el peso del encuentro, mientras que Egipto buscará sorprender al contragolpe aprovechando la velocidad de sus hombres de ataque.