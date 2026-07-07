Javier Tebas arremete contra Infantino y la FIFA por el caso Balogun: "Es la punta del iceberg"

El presidente de LaLiga se ha mostrado muy crítica tras el levantamiento de la sanción al futbolista estadounidense por mediación de Donald Trump, y ha señalado que Infantino "lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA".

Finalmente Folarin Balogun jugó el partido de octavos de final con Estados Unidos frente a Bélgica, pese al recurso de la federación belga, después de que la FIFA dejara sin efecto la tarjeta roja mostrada en el partido anterior previa llamada de Donald Trump a Gianni Infantino para que intercediera.

Todo ello ha levantado una fuerte polémica pese a que la Comisión Disciplinaria de la FIFA negó cualquier injerencia externa amparándose en el artículo 27 de su Código Disciplinario. Pero no han sido pocas las voces que han criticado esta acción de la FIFA, la propia UEFA entre ellas, pero también el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En un comunicado emitido en sus redes sociales, Tebas ha cargado duramente contra Infantino y la FIFA, asegurando que este último hecho no es un "error aislado" y que se trata de la "punta del iceberg".

"El perdón de la sanción al jugador de Estados Unidos Balogun no es una anécdota ni un error aislado. Es, simplemente, la punta del iceberg de un modelo de gobernanza que lleva muchos años deteriorando la credibilidad de la FIFA y del fútbol en general", ha comenzado diciendo Tebas.

"Cuando las normas pueden interpretarse o modificarse según convenga; cuando las decisiones de mayor trascendencia se adoptan sin un verdadero diálogo y acuerdo con las ligas nacionales/domésticas, que son quienes sostienen el fútbol profesional los 365 días del año (la gran mayoría de los clubes y jugadores profesionales no participan en competiciones internacionales); cuando se impone una agenda unilateral sin escuchar a los principales actores del fútbol, el problema deja de ser una resolución concreta y pasa a ser el sistema", ha proseguido.

"Los Congresos de la FIFA son: grandes escenificaciones de unanimidad, ningún debate real y decisiones que llegan cerradas antes de que empiece la votación. No hay acuerdos con las ligas nacionales/domésticas, se aprueban decisiones que dañan constantemente a las mismas. El caso del jugador Balogun no hace más que reforzar esa percepción, es la punta del iceberg, además si las reglas se aplican constantemente con arbitrariedad, la confianza desaparece. Y sin confianza no hay credibilidad institucional", ha apuntado.

"Y lo peor de todo es que gran parte del mundo del fútbol es consciente de ello, pero demasiados prefieren guardar un silencio cómplice. Porque callar resulta más cómodo que defender la independencia, la transparencia y el buen gobierno. El fútbol mundial merece instituciones que rindan cuentas, respeten las reglas y gobiernen con transparencia, no mediante decisiones unilaterales, discrecionales, arbitrarias... que erosionan la confianza de aficionados, clubes, ligas y jugadores", ha finalizado.

La FIFA se defiende

En un extenso comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA reconoció que el delantero es culpable por su expulsión como consecuencia de ello le impuso una multa de 40.000 dólares y una suspensión de un partido. Sin embargo, informó que al aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario, el organismo dejó la sanción deportiva en suspenso y a prueba por un año, lo que le permite jugar este lunes 6 de julio el partido contra Bélgica correspondiente a los octavos de final del Mundial.

En su comunicado, inusual por su gran extensión, la entidad insistió en que apeló el domingo a su "facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria". En esa secuencia, ordenó que quedara suspendida y a prueba por un período de un año la ejecución de la suspensión de un partido por la que el goleador también recibió una multa de 40.000 dólares, cuya mitad pagará de forma solidaria la Federación Estadounidense de Fútbol.

"Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de manera inmediata. En cambio, la sanción permanece en suspenso durante el período de prueba y solo se hará efectiva si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año", subrayó la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Explicó que si durante ese "periodo de prueba" el jugador cometiera una infracción similar a la que dio origen a su suspensión de un partido, la misa se ejecutará de inmediato. El delantero del Mónaco fue expulsado del partido de dieciseisavos de final del Mundial que Estados Unidos ganó por 0-2 a Bosnia y Herzegovina con un gol suyo y había recibido una suspensión automática para el encuentro de octavos de final contra Bélgica que se jugará este martes en Seattle.

Polémica mundial

La controvertida decisión de la FIFA tomó proporciones descomunales de polémica después de que se revelara que en el caso intervino el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con una llamada telefónica al presidente Gianni Infantino.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", admitió Trump.

En un duro comunicado la UEFA calificó de "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA. "Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada", amplió.