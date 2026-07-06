Infantino rompe su silencio tras la confesión de Trump

Gianni Infantino ha salido al paso de la polémica por la retirada de la sanción a Folarin Balogun. El presidente de la FIFA reconoció que recibió una llamada de Donald Trump para hablar del caso, pero negó cualquier influencia en la decisión y defendió la independencia del Comité Disciplinario

Después de que Trump afirmara que decidió llamar a Infantino para la revisión de dicha tarjeta, el presidente de la FIFA ha roto su silencio tras la enorme polémica generada por la decisión de levantar la sanción a Folarin Balogun y permitir que el delantero estadounidense dispute el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica. El dirigente suizo reconoció que recibió una llamada de Donald Trump para hablar del caso, aunque negó que esa conversación influyera en la resolución adoptada por el Comité Disciplinario.

Defiende la independencia del Comité Disciplinario

Son muchas las criticas que ha recibido Infantino y frente a eso ha dejado claro que que las decisiones disciplinarias no dependen de él como presidente de la FIFA, sino de órganos independientes.

"He visto los comentarios públicos con respecto a la decisión del Comité Disciplinario independiente de la FIFA relacionada con la suspensión de Folarin Balogun, y me gustaría reiterar un principio fundamental de la gobernanza de la FIFA. Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos".

Con este mensaje ha tratado de reforzar la imagen de imparcialidad del organismo en un momento en el que la decisión ha sido duramente cuestionada, especialmente por la Federación Belga y la UEFA.

Reconoce la llamada de Trump

No obstante, sí confirma que recibió la llamada del presidente de Estados Unidos y que se puso en contacto con él para hablar del caso Balogun, aunque insistió en que esa conversación no alteró el procedimiento establecido por la FIFA.

"Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el Presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del Presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes".

Durante la conversación entre presidentes, él mayor cargo de la FIFA dejó claro que siempre le ha transladado a Trump que el expediente seguía su curso habitual y que la decisión correspondía exclusivamente a los órganos competentes.

"Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la FIFA, y es un principio que siempre defenderé".

"Respeto las decisiones, me gusten o no"

Ni siquiera él interviene en las resoluciones disciplinarias, aunque algunas puedan sorprenderle.

"Leo las decisiones del Comité Disciplinario de la FIFA cuando se emiten. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no. Sin embargo, lo que siempre hago es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman".

El dirigente añadió que el respeto por esa independencia institucional es una de las bases sobre las que se sustenta la credibilidad del fútbol internacional.

"Si nos gusta personalmente una decisión o no es irrelevante. El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la FIFA en todo momento".