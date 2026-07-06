El Mundial 2026 pone fin a una era: Brasil, Alemania e Italia desaparecen de la élite

El Mundial 2026 nos deja una de las páginas que siempre quedarán marcadas porque será la primera edición en un Mundial en donde no esté ni Brasil, ni Alemania, ni Italia en la fase de los cuartos de final. Esto una vez más muestra como el fútbol está cambiando por el panorama internacional

El Mundial de 2026 ya ha dejado una imagen que pasará a la historia del fútbol; y no por ser la primera edición de un Mundial con 48 selecciones, ni por los 104 partidos, sino porque por primera vez desde la creación de la Copa del Mundo en 1930, los cuartos de final se disputarán sin Brasil, Alemania e Italia. Nunca antes las tres selecciones más laureadas del torneo habían quedado fuera de la lucha por el título de forma simultánea.

Entre las tres acumulan 13 de las 22 Copas del Mundo disputadas antes de esta edición. Si mirabas el cuadro de cualquier Mundial te encontrarías seguro a una de ellas en las rondas importantes. En muchas ocasiones coincidían dos y, en no pocas, las tres. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá rompe definitivamente con esa tradición y confirma el cambio de ciclo que desde hace años se intuía en el panorama internacional.

Trece estrellas que marcaron una época

Brasil, con cinco títulos, Alemania e Italia, ambas con cuatro, construyeron buena parte de la historia de la Copa del Mundo. Pelé, Garrincha, Beckenbauer, Matthäus, Baggio, Cannavaro, Ronaldo, Buffon o Klose son solo algunos de los nombres que convirtieron a estas selecciones en sinónimo de éxito.

Entre 1958 y 2014, la mayoría de los campeonatos terminaron en manos de alguno de estos tres equipos, mientras que el resto de selecciones apenas lograban romper esa hegemonía de forma puntual. La competitividad, la tradición y la capacidad para reinventarse parecían garantizar su presencia en las últimas rondas de cada edición.

Pero como llevamos viendo desde que empezó el Mundial, el fútbol ha cambiado. La evolución táctica, la igualdad competitiva y el crecimiento de otras selecciones han reducido las diferencias. Equipos como Noruega, Marruecos, Paraguay o Colombia han demostrado que el peso de la historia ya no basta para poder llegar a la cima.

Brasil pierde su condición de favorita

La eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final simboliza otra el cambio de época. La derrota por 1-2, con un doblete de Erling Haaland, dejó fuera a la pentacampeona y puso fin a una racha que se mantenía desde Italia 1990, último Mundial en el que la 'Canarinha' no alcanzó los cuartos de final.

Desde entonces, Brasil había sido siempre 8 de las mejores selecciones del torneo. Fue campeona en 1994 y 2002, subcampeona en 1998, semifinalista en 2014 y cuartofinalista en 2006, 2010, 2018 y 2022. Ni siquiera la llegada de Carlo Ancelotti, primer técnico extranjero en dirigir a Brasil en un Mundial, consiguió revertir una tendencia que se ha agravado en los últimos años.

El pitido final también supuso el adiós internacional de Neymar. El delantero anunció su retirada de la selección tras caer eliminado, cerrando una carrera de 130 partidos y 80 goles sin haber conseguido conquistar la Copa del Mundo, el gran objetivo que persiguió durante más de una década.

Alemania ya no intimida

Si Brasil ha perdido su aura, Alemania ha dejado atrás la regularidad que la convirtió en una referencia mundial. Entre 1954 y 2014 alcanzó las semifinales en doce de los dieciséis Mundiales que disputó y protagonizó una de las trayectorias más consistentes de la historia del deporte.

Tras conquistar el título en Brasil 2014, la Mannschaft ha enlazado dos eliminaciones en la fase de grupos, en Rusia 2018 y Catar 2022, y ahora una inesperada despedida en dieciseisavos de final frente a Paraguay, que además logró derrotar por primera vez a los alemanes en una tanda de penaltis mundialista. Un golpe simbólico para una selección que durante décadas hizo de las eliminatorias su territorio más fiable.

Italia, una ausencia que ya no sorprende

La tetracampeona del mundo ni siquiera participó en el torneo tras caer en la repesca frente a Bosnia y Herzegovina. De esta manera, enlaza tres Mundiales consecutivos sin clasificarse, después de perderse Rusia 2018, Catar 2022 y ahora también la edición de 2026, pese a la ampliación hasta 48 participantes.

La Eurocopa conquistada en 2021 parecía anunciar la recuperación de Italia, pero con el paso del tiempo ha terminado viéndose como una excepción más que como el inicio de una nueva etapa. Desde entonces, la selección italiana no ha conseguido recuperar el nivel que la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol mundial. De hecho, su último partido en un Mundial sigue siendo el que disputó ante Uruguay en Brasil 2014. Han pasado ya doce años desde aquella eliminación, un periodo demasiado largo para una selección que presume de cuatro títulos mundiales y de una historia repleta de éxitos.

El fútbol cambia de dueño

La ausencia de Brasil, Alemania e Italia en los cuartos de final trasciende el resultado deportivo. Representa el final de una hegemonía que parecía eterna y confirma que el fútbol internacional vive una redistribución del poder. Francia, España, Inglaterra, Portugal o la vigente campeona Argentina han tomado el relevo, mientras otras selecciones emergentes han demostrado que ya pueden competir de tú a tú con las grandes potencias.

Las 13 estrellas de Brasil, Alemania e Italia seguirán ocupando un lugar privilegiado en la historia del Mundial. Sin embargo, la edición de 2026 deja una imagen inédita: por primera vez, el camino hacia el título continúa sin ninguno de los tres gigantes que durante casi un siglo definieron la historia de la Copa del Mundo.