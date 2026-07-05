De la Fuente: "Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial"

A menos de 24 horas de la semifinal del Mundial ante Portugal, Luis de la Fuente lanzó un mensaje de ambición y prudencia. El seleccionador aseguró que España aún debe mejorar para aspirar al título, pero confía en su equipo aunque con un poco de miedo ante 'el bicho'

Horas para uno de los enfrentamientos más complicados para la selección española y Luis de la Fuente ha comparecido ante los medios con un mensaje de ambición, pero también de cautela. El técnico dejó claro que, pese al buen torneo realizado hasta ahora, España todavía tiene margen de crecimiento si quiere conquistar el título.

El seleccionador está orgullos de la plantilla con la que cuenta pero deja claro que tiene 'respeto' hacia la selección lusa. Además, habló del estado físico de Nico Williams, la importancia de Lamine Yamal, el peligro de Cristiano Ronaldo y la polémica decisión de la FIFA de levantar la sanción al estadounidense Folarin Balogun.

España quiere dar un paso más

Aunque España empezó con el pie izquierdo en los amistosos de este Mundial, con el paso de él, ha firmado un gran campeonato, aunque Luis considera que todavía queda margen de mejora para aspirar al título. "Los futbolistas se sienten capaces de hacer las cosas mejor. Siempre queremos ser mejores. Para ganar a Portugal necesitaremos ser mejores que en el partido contra Austria. Con lo que hemos hecho hasta ahora no nos da para ganar el Mundial, pero hay margen de mejora", aseguró.

Como él dice el crecimiento del equipo tiene que ir a más siempre y tiene que ser continuo. Especialmente en un torneo en el que cualquier error puede ser definitivo y más en la fase en la que se encuentran.

"Sí, progresamos, pero mañana es una final. Puede ser el último partido si no estamos acertados. Tiene que haber una mejora progresiva, constante e inmediata", afirmó.

Tranquilidad antes de una semifinal

Aunque es la primera vez que De la Fuente disputa un Mundial como seleccionador, asegura que vive este momento con serenidad. "Lo afronto desde la calma. Intento estar pendiente de todo lo que puedo controlar y darle a mis jugadores toda la información posible. Estamos centrados solo en el fútbol. Estamos en nuestra burbuja y vivimos muy cómodos".

Pero esta calma no es solo parte du cabeza, sino también gracias a los mensajes de agradecimientos y confianza por parte de los aficionados de la 'Roja'. "Que sigan con nosotros hasta el final", les dice a los aficionados.

Elogios a Cristiano y respeto por Portugal

Y este lunes no es un partido cualquiera, juegan contra el gran 'bicho' y como no Luis ha querido elogiarlo como se merece y ha demostrado su 'temor' permanente pese al paso de los años. "Soy un admirador de Cristiano. Admiro a la gente con carácter, ambición y ganas de crecer. Me rindo ante él. Es un futbolista que tiene que tenerte pendiente en cualquier circunstancia. Es el mejor en las zonas donde se deciden los partidos. Prefiero que no juegue, pero creo que va a jugar".

Sobre Portugal, destacó la calidad de su centro del campo y aseguró que ambas selecciones presentan características muy parecidas. "Me permito el lujo de pensar que mis futbolistas son los mejores del mundo. Mañana se enfrentan dos equipos muy similares y veremos quién consigue decantar la balanza".

Y Luis lo da todo y lo va a dar todo para mañana y... cómo se hace eso? revisando los partidos de la contra. "Hemos revisado aquel partido de la final de la Nations League para conocer mejor al rival. Esta vez será diferente y se decidirá por pequeños detalles".

Lamine Yamal, Nico Williams y Fabián

Uno de los focos de atención volvió a ser Lamine Yamal. De la Fuente explicó que el extremo afronta este tipo de citas con naturalidad, aunque insistió en la importancia de controlar la presión. "A Lamine le encantan estos partidos y la responsabilidad. Lo que queremos es que juegue con cero ansiedad y el cien por cien de motivación".

También defendió el trabajo defensivo del joven futbolista.

"Siempre está dispuesto a trabajar. Su crecimiento pasa también por esos aspectos. Queremos que haga sufrir al defensa y que sean los rivales quienes estén pendientes de él".

Sobre el posible duelo con Nuno Mendes, reconoció el enorme nivel del lateral portugués.

"Nuno se le atraganta a muchos jugadores. Es muy bueno. Nosotros solo queremos transmitir tranquilidad a Lamine".

En cuanto a Nico Williams, explicó que todavía arrastra las consecuencias de su lesión y que su participación dependerá del desarrollo del encuentro.

"Podría participar, pero con las limitaciones que tiene haber salido de una lesión. No es lo mismo entrar con el partido a favor que hacerlo cuesta arriba".

El seleccionador también tuvo palabras para Fabián Ruiz, recordando que todos los jugadores son importantes independientemente de que sean titulares o suplentes.

"Tenemos una relación muy cercana. Sigue siendo igual de importante jugando desde el inicio que saliendo desde el banquillo. Todos saben que en esta selección cualquiera puede tener un papel decisivo".

Confianza en la defensa

Preguntado por el posible marcaje a Cristiano Ronaldo, De la Fuente mostró plena confianza en sus centrales.

"Con Cristiano nunca se puede estar tranquilo. Pero confío ciegamente en Cubarsí, Laporte y toda la línea defensiva. Son futbolistas de un nivel excepcional y capaces de superar a cualquier rival".

Sobre el joven central del Barcelona, volvió a destacar su madurez.

"Hay jugadores que tienen un control de las emociones y del juego impropio de su edad. Eso explica que Cubarsí parezca llevar toda la vida compitiendo al máximo nivel".

También habló de Balogun

De la Fuente fue preguntado por la decisión de la FIFA de dejar sin efecto la sanción a Folarin Balogun, que podrá jugar con Estados Unidos tras su expulsión ante Bosnia-Herzegovina.

"Entiendo que han tomado la decisión porque se puede. No tengo toda la información", respondió sin querer entrar en la polémica.

El técnico cerró mirando al pasado, pero también al futuro de una generación que aspira a escribir su propia página en la historia del fútbol español.

"Que nos comparen con una generación tan brillante es un honor. Nadie les regaló nada. A este equipo solo le falta ser campeón del mundo y estamos en el camino. Es muy difícil conseguirlo... pero ¿y si sí?", concluyó con una sonrisa.