F1 GP Gran Bretaña 2026 | Sigue la carrera en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Kimi Antonelli sale primero por quinta vez esta temporada, pero lo hará con los dos Ferrari por detrás. Fernando Alonso saldrá el último de la parrilla y Carlos Sainz decimoquinto

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para narraros lo que acontece en este Gran Premio de Gran Bretaña de F1. El circuito de Silverstone acoge la novena parada del calendario de Fórmula Uno y lo hace con un Kimi Antonelli que buscará una nueva matrícula de honor, tras vencer en la sprint y hacerse con la 'pole' ayer.

Y antes de nada, vamos a recordar la parrilla de salida de este certamen.

Max Verstappen está teniendo uno de sus peores fines de semana en 2026 . Ayer, incluso quedó por detrás de su compañero de equipo en una 'qualy' donde tuvo problemas de motor. Hoy saldrá séptimo. "Quizás me crucé con un gato negro", ha subrayado el neerlandés.

Ojo porque también es un día histórico para la Fórmula 1, la FIA confirma el número de asistencia del Gran Premio de Fórmula 1 y este de Silverstone ha batido el récord histórico de toda la F1. Los datos oficiales son los siguientes:

¡Fernando Alonso se ha quedado parado! Pero lo ha vuelto a arrancar...

Albon se ha ido fuera porque ha habido un toque por detrás.

Fernando Alonso ha salido desde el pit lane pero, con las salidas de Albon y Piastri, es 20º.

¡Carlos Sainz ahora mismo es décimo! El madrileño ha hecho una buena salida y ahora mismo está en zona de puntos. Aunque falta un mundo...

Ferrari le gana a Mercedes 2-0 por ahora. Leclerc va primero, seguido de Hamilton. Antonelli y Russell les persiguen.

¡SE CONFIRMA LA SANCIÓN! ¡5 SEGUNDOS PARA HAMILTON! Castigo inesperado para el británico y Antonelli es el gran beneficiado.

Hamilton está haciendo un gran trabajo de equipo. Leclerc se aleja del italiano y el británico está dificultando su acercamiento.

¡Magia de Antonelli! No ha podido frenarle más Hamilton y el italiano ha sacado su último truco para ponerse segundo.

Pues ahora pega el tirón Hamilton y se está enganchando de nuevo a Antonelli.

Parada en boxes de Carlos Sainz ahora, que lo tendrá difícil para llegar a los puntos.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, saldrá primero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra); donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente.

Por detrás del italiano, los dos Ferrari dispuestos a seguir recortando distancias en la tabla y, en cuarto lugar, su compañero George Russell, el otro gran candidato a la corona de 2026.

Carlos Sainz quiere maquillar el certamen británico

El madrileño afronta la carrera con pocas garantías pero con la intención de maquillar un Gran Premio en el que Williams no ha respondido a las expectativas que había con el alerón nuevo: "Completé algunos asuntos de test para el equipo y cruzamos datos de los dos coches para compararlos y ver si podíamos encontrar algún rendimiento; pero no funcionó y aún tenemos problemas para encontrar ritmo".

Veremos qué podemos hacer mañana, cuando el objetivo sea optimizarlo todo", manifestó Sainz tras una 'Qualy' donde no pudo avanzar más allá de la Q2.

Fernando Alonso, sin sorpresas

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá vigésimo segundo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, declaró en el circuito de Silverstone (Inglaterra) que ésta es su "posición en parrilla ahora, aunque hay cosas positivas" que llevarse."Ha sido otra difícil sesión de calificación para nosotros, al igual que en fin de semana recientes", manifestó el doble campeón mundial asturiano cuyo AMR26 es, en la actualidad, el peor monoplaza de la parrilla.

, con buen despliegue y gestión de la energía", afirmó Alonso tras la 'Qualy'.

¿Cómo es el circuito de Silverstone?

El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone es un monumento de la Fórmula 1, la cuna, ya que ahí es donde nació el Campeonato del Mundo en 1950. Así, este año será la 77ª edición de la prueba, en una pista que ha acogido 60 hasta ahora, teniendo en cuenta la alternancia que a veces hubo con Brands Hatch y Aintree para la organización de esta cita, sin olvidar el Gran Premio del 70º Aniversario en 2020, también en Silverstone.

Con 5,891 km de longitud y 18 curvas, el trazado de Silverstone presenta su configuración actual desde 2011, fecha en la que la recta de principal cambió notablemente de ubicación, al igual que los boxes. A pesar de esa evolución, se ha conservado su carácter único, sobre todo con la legendaria sucesión de curvas de Maggots, Becketts y Chapel.

El GP de Gran Bretaña cuenta con una carrera principal a 52 vueltas para completar una distancia de 306,332 km.