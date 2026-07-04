Carlos Sainz, cansado y decepcionado con Williams: "Esperaba más. Hemos dado un paso atrás"

El madrileño ha vuelto a quedarse fuera de la Q3 y su monoplaza no ha rendido como esperaba. El alerón delantero que ha estrenado no ha sido suficiente para soñar con los puntos este fin de semana

La paciencia de Carlos Sainz se está empezando a agotar y con razón. El madrileño no encuentra progresos en su monoplaza por mucho que Williams le intente hacer ver que sí.

Y para muestra, su último botón. El ex de Ferrari se ha topado en Silverstone este sábado con la misma realidad que en los últimos certámenes.

Por un lado, terminó decimoséptimo en la sprint y, luego, volvió a quedarse sin poder disputar la Q3 en la 'Qualy' para la carrera dominical al firmar el 15º mejor crono. Ahora, le tocará soñar con el milagro o, al menos, tratar de obrarlo él. Su único consuelo, tal vez, que quedó por encima de su compañero Alex Albon.

Después de la carrera corta, Williams aprovechó la reapertura del parque cerrado para modificar la configuración de ambos monoplazas. Y así lo explicó el piloto español: "Hicimos algunos cambios de reglaje después de la sprint, intentando que este alerón delantero funcionara un poco mejor, pero no pareció darnos mucho".

Pero no funcionó, entre otros factores, porque el viento no ayudó: "Con el viento más racheado de hoy creo que dimos un pequeño paso atrás. Incluso con una vuelta perfecta probablemente habría estado por delante de Bearman, pero seguiríamos a cuatro décimas del resto. Es una diferencia bastante grande".

"He estado peleando con el coche durante toda la clasificación, así que nunca iba a salir una vuelta perfecta. Quizá el potencial era un 14º puesto, pero poco más", ha subrayado el madrileño.

La estrategia de Williams en Silverstone no da frutos

De la jornada del sábado, cabe destacar la estrategia que ha llevado a cabo Williams en Silverstone. El equipo británico ha usado dos filosofías de reglaje distintas entre los coches de Sainz y Albon.

"Decidimos dividir un poco los coches. Su configuración tenía algunas ventajas y la mía también, con sus pros y sus contras. En realidad eran bastante parecidos, simplemente cambiaba una pequeña filosofía en el alerón delantero, pero al final los dos llegamos a conclusiones muy similares", ha reconocido Sainz.

Por último, Carlos ha confesado lo que más le preocupa. Y es que las expectativas que había en este certamen eran bastante altas en el equipo: "Esperábamos bastante más. En el túnel de viento y en el simulador este alerón delantero representaba un paso importante, así que confiábamos en notar una mejora mucho mayor. Desgraciadamente, este fin de semana no hemos sido competitivos".

Así ha quedado la parrilla de salida del Gran Premio de F1 de Gran Bretaña

Kimi Antonelli lo ha vuelto a hacer y ha firmado su quinta 'pole' del año y de su carrera en el Gran Circo. Eso sí, este domingo tendrá a los dos Ferrari pegados a sus ruedas desde el principio, ya que Leclerc y Hamilton han terminado segundo y tercero, respectivamente. Su compañero George Russell ha quedado cuarto, por lo que la guerra Mercedes-Ferrari está asegurada una semana más.

Mientras tanto, Max Verstappen sólo ha podido conseguir el séptimo lugar en una parrilla de salida donde los McLaren tampoco han conseguido buenas posiciones de inicio. Fernando Alonso, por su parte, será quien ocupe el último lugar de la misma.