Antonelli silencia Silverstone y Alonso tropieza con Checo Pérez en el Sprint

Kimi Antonelli refuerza su liderato del Mundial de F1 con un gran triunfo en el Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, por delante de Hamilton, Norris y Russell

Kimi Antonelli aguó la fiesta británica y superó a los tres principales pilotos ingleses en una carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de F1 que se cocinó desde la salida y en la que dio el zarpazo cuando quiso para escaparse hacia el triunfo.

Fue una carrera muy bonita en sus cuatro primeras vueltas, sobre todo en la lucha por la tercera plaza con hasta cuatro pilotos implicados, pero que a partir de ahí tuvo poca emoción. Tal vez la única, el adelantamiento de Antonelli a Hamilton a mitad de la prueba y los paulatinos pases de Russell o Leclerc sobre un Verstappen al que, poco a poco, se le fue acabando la 'energía' de su Red Bull.

Las intenciones de líder del Mundial se vieron claras desde la salida, cuando se puso en paralelo con Hamilton, aunque el británico logró frenar la agresividad del joven italiano y le obligó a levantar el pie en la primera curva para conservar la primera posición. Antonelli asumiría que no había podido ser y, lejos de atacar de nuevo, fue paciente y, junto a su rival empezaron a escaparse del resto.

Cuatro vueltas espectaculares en Silverstone

El espectáculo llegó por detrás. Los McLaren adelantaron posiciones de salida y se colocaron tercero y cuarto, Verstappen, que había caído de la tercera a la sexta plaza, se puso en 'modo remontada' y Russell también trató de sacar tajada de eso. Todo ello con Leclerc también involucrado, aunque más pasivo en este inicio.

Los adelantamientos se sucedieron en esas posiciones. Fue muy bonito para el espectador, pero poco eficaz de cara a seguir la estela de los dos primeros, que sacaron una ventaja inalcanzable para el resto.

Al final se formó una dupla, con Norris tercero y Verstappen cuarto, que parecía que pelearía por el podio, mientras que los demás seguían peleando detrás. Verstappen parecía estar reservando energía para atacar más adelante, cuando estuvieran solos, pero pronto se vio que no era ese el motivo. El neerlandés se fue quedando y, de hecho, fue pasado por Russell y Leclerc.

Por delante, en la vuelta 8, Antonelli atacó y pasó como un torbellino a Hamilton, quien se rehizo y aguantó a un segundo o segundo y medio durante algunas vueltas, hasta que asumió que no iba a tener opciones de coger al italiano. Por detrás, Russell y Leclerc apretaron, pero las posiciones no se movieron.

En cuanto a los españoles, ambos han dado la cara y han acabado por delante de sus compañeros, pero en las posiciones que se aventuraban, ya que Williams es ahora mismo el tercer peor coche y Aston Martin, el peor. Carlos Sainz, 17º; y Fernando Alonso, 20º. El asturiano tuvo un percance con Checo Pérez en el arranque del Sprint, por el que el mexicano fue sancionado. Eso le relegó a la última plaza, aunque luego recuperaría dos posiciones.

Resultados y clasificación de la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de F1

1. A. Antonelli (Mercedes)

2. L. Hamilton (Ferrari) +2.745

3. L. Norris (McLaren) +9.783

4. G. Russell (Mercedes) +10.639

5. C. Leclerc (Ferrari) +12.620

6. M. Verstappen (Red Bull) +16.550

7. O. Piastri (McLaren) +17.551

8. L. Lawson (Racing Bulls) +30.233

9. I. Hadjar (Red Bull) +30.953

10. A. Lindblad (Racing Bulls) +35.110

11. P. Gasly (Alpine) +40.273

12. F. Colapinto (Alpine) +41.026

13. N. Hulkenberg (Audi) +41.680

14. G. Bortoleto (Audi) +42.499

15. O. Bearman (Haas F1) +45.784

16. E. Ocon (Haas F1) +49.810

17. C. Sainz (Williams) +50.379

18. A. Albon (Williams) +50.757

19. V. Bottas (Cadillac) +1'15.117

20. F. Alonso (Aston Martin) +1'31.872

21. L. Stroll (Aston Martin) 1 vuelta

22. S. Pérez (Cadillac) 1 vuelta