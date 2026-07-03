Hamilton asusta en Silverstone, Sainz y Alonso se resignan una vez más

El piloto británico ha sido el más rápido en la única sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña. Los españoles terminaron a años luz de él

Lewis Hamilton ha arrancado con fuerza en su tierra. Y el piloto británico ya lo avisó en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña: "No hay ningún otro lugar como Silverstone. Hay muy pocos circuitos capaces de exigirte tanto como este, pero no es solo el trazado lo que lo hace especial. Por encima de todo está el ambiente: el apoyo de los aficionados siempre es extraordinario y, cuando estás en pista, realmente puedes sentir toda esa energía. Aporta algo único a toda la experiencia".

Y el séptuple campeón mundial ya ha dado el primer golpe encima de la mesa este viernes en el único entrenamiento libre para dicho certamen, el noveno del Mundial de Fórmula Uno.

En la mejor de sus 32 vueltas, Hamilton cubrió los 5.891 metros del legendario circuito inglés -que albergó, en 1950 la primera carrera de toda la historia de la F1- en un minuto, 29 segundos y 260 milésimas, 213 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, marcó el tercer tiempo de la sesión -al igual que los anteriores, con el neumático blando-, a seis décimas de su compañero inglés, en el único ensayo del cuarto de los seis fines de semana del año con formato sprint, en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el undécimo tiempo, en el más veloz de sus 28 giros y con las gomas medias, a un segundo y siete décimas de Hamilton.

Mientras tanto, los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el decimoquinto y el vigésimo tiempo, respectivamente. Sainz invirtió, en la mejor de sus 33 vueltas, con las gomas blandas, a dos segundos y cuatro décimas de Sir Lewis, del que se quedó, con el neumático medio, en el más rápido de sus 25 giros, a tres segundos y siete décimas, el doble campeón mundial asturiano.

El otro Mercedes, el del inglés George Russell -ganador el domingo pasado en Austria- marcó el cuarto tiempo, a 678 milésimas de su compatriota, del que se quedó a 887, con el quinto crono, el australiano Oscar Piastri, que protagonizó un trompo al perder el control de su McLaren en Becketts, la decimotercera de las 18 curvas de Silverstone.

El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que repitió 23 veces el trazado, se inscribió decimonoveno en la tabla de tiempos, a dos segundos y nueve décimas de Hamilton, en una sesión sin otras incidencias dignas de mención, que concluyó con 22 grados centígrados ambientales, 42 en el asfalto; y en la que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) firmó el sexto crono -a 980 milésimas- y el inglés Lando Norris (McLaren), ganador hace un año en Silverstone, el séptimo, a poco más de un segundo de su compatriota.

Disputada esta sesión, ahora todos ellos se prepararán para la calificación que ordenará la formación de salida de la prueba sprint de este sábado.

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026:

- Entrenamientos libres 1: Viernes 3 de julio a las 13:30h

- Clasificación sprint: Viernes 3 de julio a las 17:30h

- Carrera sprint (17 vueltas): Sábado 4 de julio a las 13:00h

- Clasificación: Sábado 4 de julio a las 17:00h

- Carrera (52 vueltas): Domingo 5 de julio a las 16:00h