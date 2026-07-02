Carlos Sainz pone en alerta a la Fórmula 1

El piloto madrileño ha hecho una valoración de lo que será el próximo Gran Premio de Gran Bretaña que, a buen seguro, ha encendido las alarmas de los organizadores del certamen

La Fórmula 1 aterriza en su cuna, Silverstone, y lo hace en medio de una auténtica guerra entre los pilotos y los organizadores del campeonato por el cambio de motor que se ha producido este curso y que no quieren volver a usar el próximo año.

El italiano Andrea Kimi Antonelli tratará de seguir defendiendo el liderato más joven de todos los tiempos en una sede que acogerá el noveno certamen del Mundial y que albergó en 1950 la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.Al mismo, llega Carlos Sainz siendo decimocuarto en la tabla y con seis puntos. Pese a ello, tiene buen recuerdo de este trazado siendo piloto de Ferrari, equipo con el que festejó en 2022 la primera de sus cuatro victorias en la categoría reina del automovilismo.

Pues bien, ha sido aterrizar en tierras británicas y Carlos Sainz ha puesto en alerta a la Fórmula 1 con sus declaraciones. El piloto madrileño ha decidido unirse a Max Verstappen y otros compañeros de la parrilla para criticar la unidad de potencia implantada en este ejercicio.

"Probablemente sea el más difícil hasta ahora para este tipo de motor. El simulador fue bastante impactante. Lo cual fue una señal clara y nos hizo comprender que lo que habíamos ideado para este año no es lo suficientemente bueno", ha comenzado señalando Sainz.

"Y por eso era necesario el cambio de motor para el año que viene. Porque un circuito tan magnífico como este se ve un poco, no estropeado, pero sí perjudicado por la forma en que se diseña y funciona el motor. No es así como debería ser y por eso se están produciendo todos estos cambios para el año que viene y el siguiente", ha recalcado el piloto español.

Sainz, algo más motivado con su Williams

Al menos, Carlos Sainz tendrá un aliciente para afrontar este fin de semana. Y es que, tal y como confesó Alex Albon, ambos estrenarán un nuevo alerón delantero: "Soy optimista. Creo que todos en el equipo tenemos la esperanza de que podamos contribuir a mejorar la situación. Obviamente, sabemos que no va a suponer un cambio radical, en el sentido de que no vamos a convertirnos de repente en los líderes del pelotón de la zona media con esta mejora".

En este mismo sentido, Carlos quiere volver a estar, al menos, en la zona media de la tabla y poder luchar por los puntos cada fin de semana: "Pero intentaremos volver a meternos en la lucha. Creo que en las dos últimas carreras hemos sido claramente el noveno equipo. Un paso por detrás de los Haas y uno, dos o tres pasos por detrás de los Racing Bulls, que luchan por los puntos por su cuenta. Pero sí, en Austria los Racing Bulls casi nos doblan. Así que eso demuestra lo lejos que estamos. Es bastante revelador. Y creo que la parte alta de la zona media está lejos y que este alerón delantero, con suerte, debería acercarnos un poco. Pero tampoco espero milagros".