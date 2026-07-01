F1 GP de Gran Bretaña 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone

Tras lo sucedido en Austria, Mercedes llega a tierras británicas con su pelea interna más viva que nunca. Por el contrario, Aston Martin y Williams llegan con pocos alicientes a este parada del calendario

La Fórmula 1 no descansa esta semana y el GP de Gran Bretaña acogerá la cita del calendario por excelencia. Y lo hará con un Max Verstappen que parece estar despertando de su letargo tras el segundo puesto alcanzado en Austria y con la pelea en Mercedes más viva que nunca tras el triunfo de Russell el pasado domingo.

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De igual modo, Lewis Hamilton tratará de demostrar en su casa que este año sí es candidato a luchar por la corona con un Ferrari que se confirma con el máximo candidato a competir con la escudería germana.

Mientras tanto, Fernando Alonso y su compañero Lance Stroll no esperan gran cosa de un certamen en el que las mejoras de Aston Martin no llegarán a tiempo. Del mismo modo, Carlos Sainz afronta este Gran Premio con muchas dudas de su Williams tras lo ocurrido el pasado fin de semana, donde no logró acabar la carrera dominical.

¿Cómo es el circuito de Silverstone?

El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone es un monumento de la Fórmula 1, la cuna, ya que ahí es donde nació el Campeonato del Mundo en 1950. Así, este año será la 77ª edición de la prueba, en una pista que ha acogido 60 hasta ahora, teniendo en cuenta la alternancia que a veces hubo con Brands Hatch y Aintree para la organización de esta cita, sin olvidar el Gran Premio del 70º Aniversario en 2020, también en Silverstone.

Con 5,891 km de longitud y 18 curvas, el trazado de Silverstone presenta su configuración actual desde 2011, fecha en la que la recta de principal cambió notablemente de ubicación, al igual que los boxes. A pesar de esa evolución, se ha conservado su carácter único, sobre todo con la legendaria sucesión de curvas de Maggots, Becketts y Chapel.

El GP de Gran Bretaña tendrá el sábado la carrera sprint a 17 vueltas y el domingo la principal a 52 vueltas. para completar una distancia de 306,332 km.

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026:

- Entrenamientos libres 1: Viernes 3 de julio a las 13:30h

- Clasificación sprint: Viernes 3 de julio a las 17:30h

- Carrera sprint (17 vueltas): Sábado 4 de julio a las 13:00h

- Clasificación: Sábado 4 de julio a las 17:00h

- Carrera (52 vueltas): Domingo 5 de julio a las 16:00h

¿Dónde ver el GP de Gran Bretaña de F1 2026?

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.