El once de Luis de la Fuente ante Austria: Dani Olmo y una gran duda

España se medirá al cuadro austriaco el próximo 2 de julio a partir de las 21:00 horas. Después de tres onces titulares diferentes, el planteado ante Arabia Saudí fue el que mejor resultado dio con Pedro Porro en el lateral, Olmo en el centro del campo y con los intocables Unai Simón, Laporte, Cubarsí, Rodri, Pedri y Mikel Oyarzabal, además de Lamine Yamal

Luis de la Fuente ha planteado hasta tres onces titulares diferentes en lo que va del Mundial que se está celebrando en Estados Unidos, México y Japón. El técnico de España, a pesar de estos cambios, tiene una serie de futbolistas que son fijos en su once titular y que de cara al encuentro ante Austria del próximo 2 de julio, parecen inamovibles salvo sorpresa.

Luis de la Fuente ha contado con siete futbolistas fijos en los tres primeros partidos de España en el Mundial ante Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Estos son: Unai Simón, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Rodri, Pedri y Oyarzabal. A este bloque de siete futbolistas habría que añadir a Lamine Yamal y Álex Baena, que tras ser suplentes ante Cabo Verde, partieron de inicio ante Arabia Saudí y Uruguay. Las dudas para el seleccionador podrían estar en el lateral derecho y no tanto en la media punta.

El once titular de Luis de la Fuente ante Austria

Con un bloque fijo de ocho o nueve futbolistas, Luis de la Fuente tendrá que decidir qué jugador ocupa el lateral derecho ante Austria el próximo jueves. En el debut de España ante Cabo Verde, esa posición la ocupó Marcos Llorente, quién precisamente este pasado lunes apuntó sobre las rotaciones que lo mejor era estar unidos: "Hemos venido 26 jugadores, todos hemos hecho las cosas bien en nuestro club. Es una competición muy larga que los jugadores necesitan descanso. A veces te toca entrar otras no, pero debemos de estar unidos".

En el segundo partido del Mundial, donde España se jugaba gran parte de la clasificación a los dieciseisavos del Mundial, Luis de la Fuente introdujo varios cambios en el once titular pero uno de los que más llamó la atención fue la inclusión en el lateral derecho de Pedro Porro por el anteriormente mencionado Marcos Llorente.

España venció y convenció con un claro 4-0 ante los sauditas. A pesar de este buen resultado, Luis de la Fuente volvió a dejar a Pedro Porro en el banco ante Uruguay. Los otros cambios que se produjeron en el once de España ante Arabia Saudí fueron la salida de Gavi, Fabián y Ferran, que dejaron su sitio a Álex Baena, Lamine Yamal y Dani Olmo.

Los onces titulares de España en lo que va de Mundial

Cabo Verde : Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabián, Pedri, Ferran, Gavi y Oyarzabal.

: Unai Simón, Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabián, Pedri, Ferran, Gavi y Oyarzabal. Arabia Saudí : Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Álex Baena, Oyarzabal.

: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Álex Baena, Oyarzabal. Uruguay: Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri, Merino, Lamine, Oyarzabal, Baena.

Dani Olmo se gana la titularidad en la selección española

Dani Olmo mostró un gran nivel en el partido ante Arabia Saudí pero la decisión de Luis de la Fuente de buscar un jugador de mayor físico ante Uruguay le relegó a la suplencia en favor de Mikel Merino. El seleccionador también aclaró que la titularidad de Mikel Merino, además de tener como objetivo la pelea física con los jugadores de Uruguay, buscaba darle minutos al jugador del Arsenal. Recordemos que Mikel Merino ha tenido una temporada complicada en lo que a lesiones se refiere y estando fuera de la disciplina de Mikel Arteta desde enero hasta mediados de mayo.

La titularidad de Dani Olmo ante Austria está respaldada por sus números a pesar de haber disputado solo 100 minutos. En este centenar de minutos, el jugador del Barcelona y de la selección española ha sumado una asistencia, dos pases claves y un 86 por ciento de acierto en sus pases (59 de 68).

Dani Olmo también ha mostrado su calidad con los desplazamientos en largo ya que se ha mostrado cien por cien efectivo. El centrocampista de España también es capaz de generar peligro cuando la Roja se mide a equipos en bloque bajo como Cabo Verde o Arabia Saudí con 86 toques en campo rival y seis de ellos en el área.

Luis de la Fuente se tuvo que rendir a Dani Olmo en la Eurocopa 2024

En la Eurocopa 2024, Dani Olmo tuvo que ganarse la titularidad a base de buen fútbol. El actual jugador del Barcelona y que en ese momento militaba en el Leipzig austriaco, disputó 32 minutos en el primer partido de la fase de grupos ante Croacia y con la clasificación en el bolsillo, Luis de la Fuente le dio la titularidad ante Albania y Olmo la devolvió asistiendo en el gol del triunfo española.

En la fase final, Dani Olmo se volvió decisivo con goles ante Georgia (octavos), Alemania (cuartos) y Francia (semifinales). Además en la final ante Inglaterra, Dani Olmo se vistió de héroe para salvar el empate a dos de los ingleses en el minuto 90 a disparo de Marc Guéhi. Dani Olmo terminó como máximo goleador de la Eurocopa con tres goles y como MVP del torneo.