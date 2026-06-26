Uruguay - España: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido del Grupo H del Mundial 2026

La selección española afronta su último y decisivo partido de la fase de grupos del Mundial, en el que se enfrenta a Uruguay para garantizar el pase a los dieciseisavos de final y establecer el orden, y con él sus posibles rivales

La fase de grupos del Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y este viernes 26 de junio es el turno de la Selección española, con los duelos definitivos del Grupo H por decidir qué países se clasifican para los dieciseisavos de final y en qué orden lo hacen. España se mide a Uruguay en este partido decisivo, en el que Uruguay se la juega y la 'Roja' parte como favorito.

Por otra parte, a la misma hora, las 02:00 en España, se disputa el duelo directo entre Cabo Verde y Arabia Saudí, que también será clave para definir las posiciones en uno de los grupos más abiertos de esta primera fase. España llega a esta cita después de un empate inicial y una sólida victoria, mientras que el país que dirige Marcelo Bielsa sólo ha podido empatar en los dos encuentros disputados.

Uruguay- España: fecha y horario del partido de la jornada 3 en el Grupo H del Mundial 2026

El encuentro protagonizado entre las selecciones de Uruguay y España en la tercera y última jornada del Grupo H en el Mundial 2026 está programado para el viernes 26 de junio, en un horario complicado en España, a partir de las 02:00 horas. El partido tendrá lugar en el Estadio de Guadalajara, en México.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de Uruguay - España del Mundial 2026?

El partido decisivo entre Uruguay - España es ofrecido en abierto gracias a RTVE, a través de su canal La 1, y la página web de RTVE Play. Además, el encuentro se podrá seguir bajo demanda por DAZN, accesible mediante el pago de una suscripción, incluyéndose dentro de la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV.

¿Cómo seguir online el partido de Uruguay - España del Mundial 2026?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Uruguay - España de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del Estadio Atlanta. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.

Uruguay No Iniciado - España

Alineaciones probables de Uruguay y España para el partido decisivo del Mundial

Los once iniciales se confirmarán una o dos horas antes del partido, pero hasta entonces ofrecemos una alineación probable por la que pueden optar Luis de la Fuente y Marcelo Bielsa para este último partido antes de las eliminatorias.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Álex Baena, Oyarzabal

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo y Federico Viñas.