Uruguay - España, en directo el partido del grupo H del Mundial en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro de la última jornada del grupo H del Mundial que mide a Uruguay y España en el Estadio Akron de Guadalajara a partir de las 2 de la madrugada (hora peninsular española)

El encuentro entre Uruguay y España dará comienzo a partir de las 2 de la madrugada (hora peninsular española). En ESTADIO Deportivo te contaremos el minuto a minuto pero antes, ya estamos con la previa del choque que se disputará en Guadalajara.

El encuentro llega para Uruguay en un momento de conflicto interno al filtrarse un "motín" de algunos de los pesos pesados del vestuario como Fede Valverde o Ugarte contra el propio técnico Marcelo Bielsa al poner en duda sus métodos. No parece lo más idóneo para enfrentarse a la España de Luis de la Fuente en busca de un triunfo que le de la primera plaza del grupo H

La España de Luis de la Fuente quiere sacar la versión de Arabia Saudí, que venció por 4-0, para superar a Uruguay, sumar 7 puntos y de paso poner rumbo a dieciseisavos de final. Ante Cabo Verde se vio a una España poco reconocible por la falta de puntería de cara a portería y por la lentitud a la hora de mover la pelota.

Si España ya lanzó su once titular, Uruguay también hizo lo propio con algunos de los jugadores que han protagonizado el motín contra Bielsa a pocas horas del comienzo del encuentro.

Por tercera vez en tres partidos, Luis de la Fuente introduce cambios en el once titular. Si ante Arabia Saudí fueron cuatro respecto a Cabo Verde, frente a Uruguay el de Haro ha introducido dos novedades. Pedro Porro, que fue suplente en el primero y titular en el segundo, se queda en el banquillo por Marcos Llorente que alternó con el jugador de la Premier League. Después, Dani Olmo, que fue suplente ante Cabo Verde y partió de inicio ante Arabia Saudí, vuelve a ser suplente y en su lugar debuta en la titularidad el jugador del Arsenal, Mikel Merino.

Poco más de una hora para que arranque el partido entre Uruguay y España. Además, el otro choque del grupo H comenzará a la misma hora y enfrentará a Cabo Verde y Arabia Saudí. Un triunfo de una selección debutante en el Mundial como Cabo Verde, podría dejar a Uruguay en la tercera plaza si no gana a España.

Uruguay y España se miden este sábado a partir de las 2 de la madrugada (hora peninsular española) en el Estadio Akron de Guadalajara. Uruguay y España buscarán el primer puesto del grupo H aunque si nos atenemos a la clasificación, los de Luis de la Fuente son claros favoritos porque les favorecen dos de los tres resultados posibles.

El partido entre Uruguay y España podrá seguirlo en directo y online desde dos horas antes del comienzo del encuentro en ESTADIO Deportivo. Una vez que la pelota empiece a rodar en Guadalajara, podrá ver el minuto a minuto, luego la crónica completa y las reacciones más destacadas. Uruguay y España partían en este grupo H como los grandes favoritos a pelear por la primera plaza en esta primera fase del Mundial y aunque ambos parten en esta jornada como primero y segundo, los charrúas han decepcionado en parte al ser incapaces de ganar ni a Arabia Saudí ni a Cabo Verde.

Uruguay - España en directo hoy en el grupo H del Mundial

La Uruguay del mítico Marcelo Bielsa tratará de enmendar una fase de grupos ciertamente gris en el Mundial 2026. Uruguay ha sido incapaz de sumar un triunfo ante Cabo Verde, una selección que debuta en los Mundiales y ante Arabia Saudí. Además, el combinado que cuenta con jugadores de la talla de Ronald Araujo o Fede Valverde, empezó perdiendo ante sauditas como ante caboverdianos. Si quiere terminar el grupo H en el primer puesto, deberán los charrúas ganar a la España de Luis de la Fuente.

Uruguay - España hoy en directo en el Mundial 2026

La España de Luis de la Fuente quiere repetir este sábado a partir de las 2 de la madrugada (hora peninsular española) la versión que ofreció en el segundo encuentro de esta fase de grupos ante Arabia Saudí. Lejos de esa España sin velocidad en las transiciones y falta de acierto ante Cabo Verde, la Roja se mostró ante Arabia Saudí, eléctrica y efectiva de cara al gol. A España cuenta con la mejor diferencia de goles del grupo con +4 tras la goleada ante Arabia Saudí por lo que incluso empatando y venciendo Cabo Verde a Arabia Saudí, tendrían que ganar los caboverdianos con una diferencia de más de cuatro goles.

Enfrentamientos entre Uruguay y España

Desde junio de 2013, Uruguay y España no se enfrentan. En dicho partido, España venció por 2-1 con goles de Pedro Rodríguez y Roberto Soldado. Para Uruguay marcó Luis Suárez y en ese partido estuvieron jugadores como Piqué, Santi Cazorla, Cavani o Diego Forlan. Además del choque entre Uruguay y España, a partir de las 2 de la madrugada, Cabo Verde y Arabia Saudí se medirán en el otro choque del grupo H. España deberá estar muy pendiente de dicho duelo en caso de empatar ante Uruguay o en el peor de los casos, perder.