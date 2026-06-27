Uruguay 0-1 España: Álex Baena firma el pase a dieciseisavos de final en la 'guerra' de Guadalajara

Álex Baena marcó en el 41 tras una jugada de insistencia entre Pedri y Lamine y que terminó centrando Marcos Llorente. Muslera falló con estrépito en su intervención. En el segundo tiempo, la intensidad de Uruguay la contrarrestó la Roja con fútbol. Canobbio terminó expulsado tras una dura entrada sobre Cubarsí

Uruguay y España cerraban en la madrugada de este sábado el grupo H del Mundial con un enfrentamiento en el que estaba en juego ni más ni menos que el primer puesto. Uruguay llegaba con más dudas que certezas después de las dos primeras jornadas en las que había sido incapaz de ganar ni a Arabia Saudí ni a Cabo Verde.

Además los de Marcelo Bielsa habían empezado perdiendo ambos partidos por lo que las expectativas no eran las mejores para enfrentarse a España. En Uruguay también salió a la luz a pocas horas del comienzo del partido, un motín interno liderado por varios jugadores importantes y dirigido hacia Marcelo Bielsa por los métodos del técnico.

España volvió a repetir, no alineación, sino cambios en la misma tal y como ocurrió ante Arabia Saudí en relación a Cabo Verde. Luis de la Fuente introdujo dos cambios y dio entrada a Marcos Llorente, que había sido titular ante Arabia Saudí, por Pedro Porro y a Mikel Merino por Dani Olmo, que partió de inicio ante los sauditas. En el caso del jugador del Arsenal, partió de titular por primera vez en lo que va de Mundial. En el caso de Uruguay, Marcelo Bielsa volvió a contar con Darwin Núñez, que fue suplente ante Cabo Verde.

Pocas ocasiones y un juego muy trabado entre Uruguay y España

El empate, en función de lo que sucediese entre Cabo Verde y Arabia Saudí podía valerle a España y Uruguay. Pero los charrúas no podían jugar con el fuego de un posible triunfo en el otro encuentro del grupo. Los de Marcelo Bielsa a pesar de esto esperaron agazapada a España para buscar las contras a toda velocidad. No le funcionó demasiado a Uruguay ya que España no se volcó en exceso sobre la portería de Muslera, sabedores los jugadores de Luis de la Fuente de que el marcador jugaba a su favor.

Álex Baena deja en evidencia, otra vez, a Muslera

El once titular de Uruguay presentó en portería a un Muslera que dejó más dudas que certezas en el partido ante Cabo Verde. A pesar de esto, Marcelo Bielsa le volvió a dar la camiseta de titular al guardameta y cerca del descanso, le puso el gol en bandeja a Álex Baena.

En una acción que comenzó con Pedri y Lamine tratando de hacer daño en la banda derecha, finalmente el esférico fue a las botas de un Marcos Llorente que se la puso en la frontal al jugador del Atlético de Madrid para que rematase con pierna derecha y con la ayuda de Muslera, hiciese el primero. Uruguay no le perdió la cara al choque en ningún momento de la primera mitad ya que trató siempre de salir con velocidad y mordió cada vez que pudo.

Muslera, señalado por Marcelo Bielsa

Tras la actuación de Muslera en el gol de Álex Baena, Marcelo Bielsa parece que dijo 'basta' y tras la vuelta de vestuarios sorprendió con la entrada de Sergio Rochet en su lugar. Más allá de esto, Uruguay empezó mordiendo en el segundo tiempo sin darle ni el más mínimo respiro a la selección española. La intensidad de Uruguay superó en muchos momentos a España aunque a veces esas altas revoluciones significó alguna que otra entrada fuera del reglamento como la que llevó al susto a España con la caída de Lamine Yamal tras una dura acción de Sanabria.

Con esta intensidad y con jugadores como Pedri apercibidos sobre el terreno de juego, Luis de la Fuente introdujo algunos cambios. Sacó del césped al propio Pedri, Mikel Merino y Álex Baena. Entraron Fabián, Dani Olmo y Yeremy Pino por el goleador del encuentro que se disputaba en Guadalajara. Uruguay mientras tanto seguía apostando por la intensidad pero España, viendo que los de Bielsa llegaban más tarde a las acciones, optaba por mover la pelota y hacer correr a su rival con jugadores frescos sobre el césped.

Ferran tiene el segundo y Yeremy Pino desconcierta

En el tramo final del encuentro y cuando se rozaba el minuto 90, Ferran se volvió a encontrar con la mala suerte y volvió a mandar un balón al larguero. En una posición muy favorable, el delantero del Barcelona no pudo hacer el segundo para España. En esa misma acción, Yeremy Pino se tiraba a suelo doliéndose aparentemente de uno de sus hombros cuando España no tenía más cambios. España aguantó la intensidad de una Uruguay que perdió los papeles en el tramo final con la expulsión de Canobbio. España se metió en dieciseisavos de final donde le espera el segundo del grupo J.

Ficha técnica:

0 - Uruguay: Muslera (Sergio Rochet, m.46); Varela, Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria (Brian Rodríguez, m.70); Ugarte (De la Cruz, m.45), Valverde (Fede Viñas, m.56), Bentancur; Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa (ARG).1 - España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, m.60), Mikel Merino (Dani Olmo, m.60); Lamine Yamal (Nico Williams, m.76), Oyarzabal (Ferran Torres, m.76) y Baena (Yeremy Pino, m.66).Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP).Goles: 0-1: Baena, m.42.Árbitro: Ismail Elfath (EE. UU.). Amonestó a Juan Sanabria (m.53), Varela (m.58), De la Cruz (m.93) y expulsó a Canobbio (m.95) por parte de Uruguay. En España, sacó cartulina amarilla a Baena (m.47)Incidencias: Partido de la tercera jornada del grupo H del Mundial 2026 disputado en el estadio de Guadalajara ante 45065 espectadores. Previo al inicio del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos.