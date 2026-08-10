Intentos del Sevilla para cerrar la delantera con Amine Gouiri

El club de Nervión ha preguntado por el delantero del Olympique de Marsella, necesitado de hacer ventas y deshacerse de varios jugadores con altos salarios, pero la respuesta del club galo ha sido prohibitiva

El Sevilla Fútbol Club ya tiene atado a su primer delantero, Robbie Ure, quien tiene previsto llegar a la capital andaluza en la mañana de hoy para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato como futbolista blanquirrojo por las próximas cinco temporada, hasta el 30 de junio de 2031. Pero José Ignacio Navarro no ha acabado ahí su trabajo para el ataque nervionense y busca un segundo punta.

El director deportivo sevillista quiere cerrar la contratación de un nuevo delantero que encaje con la apuesta por el joven escocés y que aporte un perfil algo diferente al todavía futbolista del Sirius sueco, que en la tarde de ayer hacia oficial en sus redes sociales que daba permiso su jugador para que viajara a Sevilla.

En concreto se busca un segundo delantero más experimentado y a poder ser una opción nacional para seguir españolizando el plantel y este verano han surgido dos nombres en esta dirección, Joselu Mato, que llegaría libre, o Fran Navarro, del Sporting de Braga, aunque la lista incluye muchas más opciones y se negocia con sigilo.

El Marsella tacha otra opción del Sevilla

Y entre esas opciones está (o estaba) la del contrastado delantero del Olympique de Marsella Amine Gouiri. Según ha desvelado en las últimas horas el periodista francés de Footmercato Santi Aouna, en los últimos días el Sevilla había realizado sondeos para conocer las condiciones de una posible operación por el delantero francoargelino, que la pasada campaña hizo 11 goles con el Marsella en un total de 28 partidos.

Sin embargo, pese a los problemas económicos del conjunto de la Provenza francesa y su necesidad de hacer varias ventas para cuadrar las cuentas y el 'Fair Play' Financiero, el Olympique de Marsella no está dispuesto a regalar a sus mejores efectivos de ahí que se haya desmarcado solicitando al club de Nervión un precio prohibitivo, nada más y nada menos que 30 millones de euros.

Esto evidentemente he hecho que José Ignacio Navarro haya guardado en el cajón la opción del internacional por Argelia, que marcó un gol en el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en la victoria ante Jordania.

Está por ver si con el paso de los días y cuando se acerque el final del mercado, Gouiri sigue sin salir de Marsella y el Sevilla espera a por él, pudiendo acceder quizá a una cesión, aunque todo hace indicar que el club nervionense no esperará por el delantero nacido en Bourgoin-Jallieu, ya que la intención del director deportivo es la de tener a los dos delanteros cuanto antes para que estén disponibles en las primeras jornadas de LaLiga.

Ure, listo para jugar ante el Rayo Vallecano

Sea como fuere, el primer refuerzo en llegar para el ataque será el de Robbie Ure, por el que el Sevilla ha pagado un precio fijo de unos 6,5 millones de euros, muy por debajo de los 9-10 millones que se apuntaban en Suecia cuando trascendieron las negociaciones.

A esta cantidad que hay que sumarle 2,5 millones en variables, un millón de fácil cumplimiento y 1,5 más complicado y que, en caso de consumarlos, significaría que el rendimiento del escocés habrá cubierto con creces la inversión.

Todo apunta a que el escocés estará a disposición de para disputar el primer partido de Liga ante el Rayo Vallecano, pues llega en plena forma ya que la liga sueca comenzó a mediados de abril, en la que suma 15 goles en 15 partidos.