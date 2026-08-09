El viaje más doloroso de Messi: rumbo a Rosario para el último adiós

Leo Messi ha dejado a un lado el fútbol tras conocer el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y ha puesto rumbo a Rosario en un vuelo privado junto a Antonela. El argentino quiere despedir a su padre en una ceremonia íntima en la ciudad donde comenzó su historia

Leo Messi ha puesto rumbo a Rosario, en la noche del sábado, después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El futbolista argentino, que era consciente de que la noticia podía llegar en cualquier momento, ha organizado un vuelo privado desde Miami para regresar a su ciudad natal y estar junto a su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida.

El jugador del Inter Miami se encontraba concentrado con el conjunto estadounidense, preparando el próximo compromiso frente a Monterrey en la Leagues Cup. Sin embargo, la muerte de su padre cambió por completo sus planes. La franquicia de Florida no puso ningún impedimento a su salida y Messi emprendió el viaje acompañado de su esposa, Antonela Roccuzzo.

La familia Messi siempre ha tratado de mantener la máxima privacidad en todo lo relacionado con la salud de Jorge y ahora también pretende preservar la intimidad de la despedida. Está previsto que la ceremonia se celebre este domingo en Rosario, en un acto de carácter íntimo y reservado para familiares y personas cercanas.

El regreso al lugar donde comenzó todo

El regreso de Messi a Rosario tiene un significado especial. Fue allí donde comenzó la historia que terminaría llevando al argentino a convertirse en uno de los grandes nombres de la historia del fútbol.

Jorge Messi acompañó a su hijo durante aquellos primeros pasos y después asumió también un papel importante en la gestión de su carrera profesional. Ahora, Leo regresa a la ciudad para despedirse de quien estuvo a su lado durante gran parte de ese camino. La intención de la familia es que la ceremonia sea íntima, alejada de la exposición pública que ha acompañado a Messi durante toda su trayectoria.

El Barcelona también recuerda a Jorge Messi

El fallecimiento de Jorge Messi también ha tenido repercusión en el entorno del Barcelona. El conjunto azulgrana quiso rendirle homenaje durante el triangular que disputa en Italia frente al Nottingham Forest y el Udinese.

A petición del propio club, se guardó un minuto de silencio en su memoria. Además, todos los futbolistas del Barcelona lucieron un brazalete negro durante el encuentro.

Un gesto del club en el que Leo Messi desarrolló prácticamente toda su carrera y al que llegó precisamente acompañado por su padre cuando apenas tenía 13 años. Ahora, mientras el mundo del fútbol recuerda a Jorge Messi, su hijo afronta en Rosario uno de los momentos más difíciles de su vida.