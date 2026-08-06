El motivo por el que Luis Suárez no jugará la Leagues Cup con el Inter de Miami

El Inter de Miami ya ha debutado en la Leagues Cup, con victoria liderada por Messi pero con la notable ausencia de Luis Suárez, a pesar de tener un buen rendimiento en la MLS. Pero el delantero uruguayo no sólo ha sido baja en el estreno, si no que no puede competir durante toda la edición

El Inter de Miami se ha estrenado con victoria en su debut en la Leagues Cup, en la que Leo Messi ha sido el gran protagonista por un doblete para derrotar al Atlético San Luis. Sin embargo, al argentino le ha faltado uno de sus mejores socios de su carrera en el fútbol como es Luis Suárez, con quién ya compartió vestuario en el Barcelona. Una ausencia muy significativa que se debe a un motivo concreto.

El jugador uruguayo está rindiendo a buen nivel en la Major League Soccer a pesar de sus 39 años, por lo que ha sorprendido su ausencia en la convocatoria de Guillermo Hoyos. Sin embargo, no es que el entrenador del Inter de Miami no cuente con él, es que Suárez no puede jugar esta competición a causa de una grave sanción.

¿Por qué Luis Suárez no juega la Leagues Cup con el Inter de Miami?

El motivo de la ausencia de Luis Suárez con el Inter de Miami para esta competición, en la que se enfrentan clubes de la MLS con los de la liga mexicana, se debe a una sanción. El delantero uruguayo debe cumplir con una suspensión que le impide ser parte de la convocatoria del club estadounidense, no sólo para el partido que ya han disputado contra el San Luis, también el próximo contra el Monterrey, el siguiente contra el León y el resto del torneo.

Esto se debe a que está cumpliendo con una sanción de seis partidos que le impusieron para esta competición tras la final del año pasado, en la que el Inter de Miami cayó derrotado ante el Seattle Sounders por 3-0. Un partido en el que Luis Suárez perdió el control y protagonizó varios encontronazos con los rivales, especialmente con un miembro del cuerpo técnico, al que escupió y por el que recibió esta dura sanción.

Luis Suárez no competirá la Leagues Cup debido a una suspensión por escupir a un rival

La derrota del Inter de Miami en la final de la pasada edición de la Leagues Cup se vio empañada por el comportamiento de Luis Suárez. El polémico uruguayo fue el gran protagonista de la tangana final entre los jugadores de Miami y los Sounders. Suárez tuvo un encontronazo con un miembro del cuerpo técnico del equipo rival y llegó a escupirle, por lo que se llevó una suspensión de seis partidos en esta competición.

Por ello, Suárez no ha jugado en el debut del Inter de Miami en la Leagues Cup esta temporada. Además, no podrá competir durante prácticamente toda la edición, ya que la sanción de la final del año pasado se le acumuló para esta temporada. No podrá jugar durante seis partidos, y el torneo se reparte entre tres duelos de fase de grupos, dos eliminatorias y la final, justo seis enfrentamientos.