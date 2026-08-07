El Liverpool da un paso decisivo por Barcola: acuerdo con el PSG por una cifra millonaria

El Liverpool de Iraola ha conseguido llegar a un acuerdo con el PSG para incorporar a Bradley Barcola a su plantilla. Un traspaso que lleva a la Premier a uno de los grandes jóvenes talentos del fútbol, aunque les va a costar una millonada

Uno de los culebrones del mercado de fichajes está a punto de cerrarse. El Liverpool ya ha llegado a un acuerdo con el París Saint-Germain para incorporar a uno de los futbolistas jóvenes más destacados. Se trata de Bradley Barcola, quién ha destacado con su club y con la selección francesa, pero buscaba otro destino para tener más protagonismo.

En esta situación ha irrumpido el Liverpool, que trata de recuperar fuerzas en la Premier League y en Europa, y lo harán con Andoni Iraola al mando del banquillo. Uno de sus principales objetivos en este mercado era Bradley Barcola, una operación difícil de completar pero que ya está a punto de llegar a su final, llegando a un acuerdo con el PSG.

El Liverpool llega a un acuerdo con el PSG y está a punto de completar el fichaje de Barcola

El fichaje de Barcola aún no está completamente cerrado, pero ya sí hay un principio de acuerdo entre el PSG de Luis Enrique y los 'Red'. El Liverpool lanzó una primera oferta por el extremo francés que fue rápidamente rechazada por el equipo parisino. El equipo de Anfield puso 120 millones sobre la mesa, por el delantero de 23 años, 105 millones de euros fijos y 15 millones más en variables. Un precio que no convenció al PSG, que pedía como mínimo 150 millones.

Sin embargo, el equipo de Luis Enrique tampoco podía tensar mucho la cuerda ya que el jugador se ha negado a renovar y su contrato vigente acaba la próxima temporada, por lo que podría salir gratis. Ante este temor, han aceptado una nueva oferta del Liverpool, a falta de pulir un par de detalles para completar el traspaso.

Acuerdo por el fichaje de Bradley Barcola por 128 millones de euros

El Liverpool ya ha conseguido el acuerdo más importante, cumpliendo con unas exigencias económicas a las que el PSG le ha dado luz verde. El club inglés ha ofrecido 128 millones por el extremo izquierdo. Un negocio redondo para los franceses, ya que además de haber tenido a Barcola como un jugador clave en su plantilla, le han sacado mucho beneficio económico. El francés llegó al equipo por 45 millones, por lo que le ganan 83 millones al jugador.

Refuerzo de élite para el Liverpool de Andoni Iraola

A la espera de que se complete el traspaso, siendo el acuerdo económico la barrera más grande y ya la han superado, Andoni Iraola podrá contar con un refuerzo de élite. Bradley Barcola se ha convertido en un titular de la selección de Francia y un jugador determinante en el PSG, anotando 13 goles y dando 4 asistencias el pasado curso, además de aportar mucho al ataque.

Sin embargo, Barcola perdió protagonismo ante Khvicha Kvaratskhelia y la irrupción de Désiré Doué. Por ello, para ser titular indiscutible, el extremo ha buscado nuevo destino, y todo apunta a que en los próximos días se convertirá en nuevo jugador del Liverpool.

El PSG acelera por el fichaje de Mika Godts como relevo de Barcola

El equipo de Luis Enrique perderá una pieza clave si finalmente Barcola abandona la plantilla. Por ello, ya preparan un fichaje para cubrir su ausencia, que está generando un efecto dominó en el mercado. Los franceses quieren fichar a Mika Godts, quién a sus 21 años ya se ha convertido en uno de los extremos jóvenes con más proyección de Europa.El extremo izquierdo llegaría para ocupar el puesto que Barcola deja vacante, después de un gran curso en el Ajax en el que ha anotado 17 goles y ha dado 12 asistencias en 32 partidos. Unas cifras goleadoras que le han convertido en el mayor atractivo del equipo neerlandés.