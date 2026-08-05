Efecto dominó con Barcola: el PSG aprieta por Mika Godts y el Ajax prepara un fichaje de 25 millones

El futuro de Bradley Barcola va a traer mucha cola en el mercado de fichajes, con el PSG apretando cada vez más por Mika Godts como su sustituto y obligando al Ajax a invertir millones para cubrir su baja, con un candidato claro en su agenda

Bradley Barcola está siendo uno de los nombres propios en el mercado de fichajes. El delantero francés ha captado todas las miradas a nivel internacional tras su gran año en el París Saint-Germain y su explosión con su selección en el Mundial 2026. Por ello, el jugador no ha renovado con el equipo de Luis Enrique y busca un cambio de destino para ser el protagonista principal en otro equipo, siendo el Liverpool el que va primero en esta carrera.

El equipo que dirige Andoni Iraola quiere a Barcola como prioridad, pero el PSG no se lo pone fácil y rechaza su oferta. Mientras tanto, a la espera de conseguir más beneficio económico por la salida del delantero, el club francés también se topa con el 'no' del Ajax por Mika Godts, a quién ven como relevo de Barcola. Por su parte, el conjunto neerlandés ya valora opciones para sustituir a Godts y se ven obligados a tirar de millones.

El PSG rechaza la oferta del Liverpool y pide más dinero por el fichaje de Barcola

El Liverpool ya ha presentado una primera oferta para completar el traspaso de Barcola a Anfield. El equipo de Andoni Iraola ha puesto sobre la mesa hasta 120 millones por el delantero de 23 años, 105 millones de euros fijos y 15 millones más en variables. Sin embargo, el PSG la ha rechazado de forma inmediata. El club del Parque de los Príncipes pide como mínimo 150 millones por Barcola ya que le consideran un jugador llamado a ser decisivo en la nueva generación de futbolistas.

A pesar de esta negativa, el PSG es consciente de que Barcola no va a renovar y quiere salir, habiendo dado ya el visto bueno a jugar con el Liverpool, y no se van a arriesgar a dejarlo ir gratis. Por ello, los 'Red' mantienen su interés y no se retiran de la pelea, pero tratarán de bajar el precio que pide el combinado francés.

El PSG aprieta por el fichaje de Mika Godts como relevo de Barcola, pero el Ajax les da el 'no'

El equipo de Luis Enrique perderá una pieza clave si finalmente Barcola abandona la plantilla. Por ello, ya preparan un fichaje para cubrir su ausencia, que está generando un efecto dominó en el mercado. Los franceses quieren fichar a Mika Godts, quién a sus 21 años ya se ha convertido en uno de los extremos jóvenes con más proyección de Europa.

El extremo izquierdo llegaría para ocupar el puesto que Barcola deja vacante, después de un gran curso en el Ajax en el que ha anotado 17 goles y ha dado 12 asistencias en 32 partidos. Unas cifras goleadoras que le han convertido en el mayor atractivo del equipo neerlandés. Por ello, tampoco le van a poner las cosas fáciles al PSG si se lo quieren llevar a la Ligue 1.

El conjunto parisino ha ofrecido 40 millones de euros fijos más 5 millones en variables, alcanzando los 45 millones por el talento belga. Pero el Ajax no acepta ese precio por romper el contrato con uno de los atacantes más destacados. No negociará por menos de 60 millones, y más teniendo en cuenta que van a tener que hacer un gran desembolso para cubrir la baja de Godts, con un candidato principal ya elegido.

La opción del Ajax para sustituir a Godts: 25 millones por un jugador de su cantera

El Ajax ya ha contactado con Noa Lang, su primera opción de fichaje si finalmente Godts va al PSG. Para ello se tiene que completar el fichaje de Barcola por el Liverpool y el del belga por el PSG. Pero si finalmente esto ocurre, el efecto dominó hará que Lang regrese al club dónde se formó. Aunque eso sí, por una millonada.

Los neerlandeses apuestan por la experiencia de Lang, que con 27 años milita en el Nápoles, equipo con el que tiene contrato hasta 2030. Pero su fichaje está tasado en 25 millones, que supondrá un gran desembolso para el equipo del ⁠Johan Cruijff.