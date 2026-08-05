El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid, al caer: una millonada histórica

El club blanco y el RB Leipzig han superado las últimas diferencias económicas por el extremo diestro costamarfileño y el acuerdo podría hacerse oficial a lo largo de este jueves 6 de agosto, una vez que el jugador viaje a Madrid y supere el pertinente reconocimiento médico

El fichaje de Yan Diomande por el Real Madrid encara sus últimas horas. Después de varios días de negociaciones intensas, las diferencias económicas entre el club blanco y el RB Leipzig estarían prácticamente solventadas y la operación entra ya en su fase definitiva.

Según informa el diario Marca, el futbolista permanece concentrado con el conjunto alemán en Austria, pero está pendiente de recibir la autorización para viajar a Madrid, pasar el pertinente reconocimiento médico y convertirse oficialmente en nuevo jugador madridista.

El acuerdo, si se cumplen los plazos previstos, podría anunciarse a lo largo del día de mañana, jueves 6 de agosto. El Real Madrid se prepara así para cerrar una de las operaciones más importantes de su historia e incorporar a uno de los grandes talentos emergentes del fútbol europeo. Una operación que, además, se disparará muy por encima de los 100 millones de euros que el conjunto de Chamartín puso inicialmente sobre la mesa.

El fichaje se eleva hasta los 120 millones

Las negociaciones entre el Real Madrid y el Leipzig han sufrido un importante avance estas últimas horas. Las dos entidades han conseguido acercar posturas después de que el conjunto alemán se enrocase en unas exigencias económicas especialmente elevadas por el extremo internacional de Costa de Marfil.

La primera propuesta madridista superó por poco los 100 millones de euros, una cantidad que no fue suficiente para convencer al Leipzig. De hecho, el club alemán se ha destacado como un firme negociador puesto que no le ha temblado el pulso a la hora de retener al jugador y desmentir cualquier acuerdo con el Real Madrid aparentando una total normalidad en cuanto a las rutinas de su futbolista. Su director deportivo, Marcel Schäfer, llegó a advertir públicamente que el traspaso todavía no estaba cerrado y pidió cautela ante quienes lo daban por hecho.

Mientras esta supuesta normalidad se iba escenificando, la operación ha ido aumentando progresivamente y las últimas informaciones sitúan el coste del traspaso en torno a los 120 millones de euros, aunque incluso esa cifra podría verse incrementada en función de la estructura definitiva del acuerdo y de las variables que se incluyan.

De confirmarse esas cantidades, Diomande entraría directamente en la lista de los fichajes más caros de la historia del Real Madrid. El traspaso superaría los 117 millones de euros de Cristiano Ronaldo y también competiría con las operaciones de Eden Hazard y Jude Bellingham, que con determinadas variables han alcanzado cifras cercanas a los 120 millones.

El esfuerzo económico del Real Madrid es, por tanto, muy considerable. Florentino Pérez ha decidido apostar fuerte por un futbolista de apenas 19 años cuya cotización se ha disparado en cuestión de meses.

El problema de las agencias, último escollo

La negociación no se ha limitado a encontrar un punto de encuentro con el Leipzig. El Real Madrid se encontró durante el proceso con un problema que inicialmente no estaba contemplado: el entramado legal relacionado con las agencias que han representado al futbolista.

Diomande cambió recientemente de representación y actualmente sus intereses están en manos de 'Roc Nation', agencia que también representa a jugadores madridistas como Vinicius o Endrick. El problema es que su anterior agencia, 'Maxidel Management', vinculada a Max Gradel, mantiene un conflicto contractual con la actual representación del jugador y ha llevado el caso hasta la FIFA exigiendo sus correspondientes y jugosas comisiones en una operación de semejante magnitud.

Este asunto ha provocado que la operación haya necesitado más tiempo del previsto para quedar completamente despejada. Las distintas agencias implicadas han reclamado su participación económica en forma de comisiones, un aspecto que debía quedar resuelto antes de poder completar todos los trámites de una operación de tan alto calado económico. Sin embargo, el conflicto no impedirá finalmente el traspaso. FIFA está al corriente del litigio y, si fuera necesario, podría concederse incluso un transfer provisional para que el futbolista pueda ser inscrito mientras se resuelve definitivamente la disputa entre las agencias.

Diomande, pendiente de viajar a Madrid

El jugador, mientras tanto, se encuentra en Austria junto al RB Leipzig. El club alemán anunció durante la mañana de este miércoles su regreso a los entrenamientos después de que el futbolista se incorporase más tarde a la concentración por una enfermedad.

Su presencia en Austria no debe interpretarse como un frenazo a la operación. Al contrario, las conversaciones entre Leipzig y Real Madrid han continuado de manera paralela y el jugador está pendiente de la llamada definitiva para preparar su viaje a la capital de España.

El protocolo previsto es claro: aterrizaje en Barajas, traslado al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para el reconocimiento médico y firma de los documentos que permitan oficializar el traspaso. Si no surge ningún contratiempo de última hora, el anuncio se producirá a lo largo del jueves 6 de agosto.

De los 20 millones del Leipzig a una operación de 120

La dimensión de la operación permite entender mejor la meteórica evolución de Diomande. El futbolista llegó al Leganés en noviembre de 2024 y apenas disputó diez partidos con el conjunto pepinero, en los que marcó dos goles y repartió una asistencia. En el verano de 2025, el Leipzig decidió apostar por él y abonó alrededor de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios. Un año después, el valor del jugador se ha multiplicado por seis.

Su explosión en la Bundesliga y su progresión con la selección de Costa de Marfil han provocado que el mercado se haya lanzado sobre él. El Real Madrid ha terminado imponiéndose en una operación que inicialmente parecía mucho más complicada por la pugna con el PSG, que finalmente se retiró de la puja, y ahora se encuentra a un paso de su resolución definitiva.

La apuesta por Diomande representa también una inversión estratégica en uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo.

Un nuevo fichaje galáctico para el proyecto de Mourinho

La llegada del costamarfileño supondrá otro movimiento de enorme impacto económico para el proyecto del Real Madrid. Con una cifra superior a los 120 millones de euros, Diomande pasa a convertirse de golpe en uno de los futbolistas más caros de la historia de la entidad.

Las últimas conversaciones han permitido salvar las últimas diferencias y el aspecto económico entre clubes está prácticamente resuelto, así como las cuestiones relacionadas con sus representantes, también encauzadas. Solo queda un último paso y es inminente.