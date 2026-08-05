Arbeloa celebra el fichaje de Gonzalo García: "Tiene todo lo que necesito en un delantero"

El técnico salmantino no ha dudado en elogiar las incorporaciones de los dos canteranos del Real Madrid por el Fulham: "Son dos fichajes fantásticos que, sin duda, elevarán nuestro nivel"

Álvaro Arbeloa vuelve a tener a sus órdenes a Gonzalo García y César Palacios tras su experiencia en el Real Madrid. El técnico salmantino ha valorado la llegada de ambos jugadores procedentes del equipo blanco, en unos traspasos que han marcado el mercado de fichajes en el club inglés. Por ello, el nuevo dueño del banquillo de Craven Cottage se ha pronunciado por los dos movimientos a través de los medios oficiales de la entidad.

Gonzalo García y César Palacios son de los fichajes que ha hecho el Fulham en este mercado, sumado al de Jonah Kusi Asare procedente del Bayern de Múnich. De esta manera, los dos canteranos del Real Madrid tendrán la oportunidad de estrenarse este viernes en un amistoso ante el Crystal Palace, antes de viajar a Málaga para enfrentarse al conjunto de Funes en La Rosaleda en el Trofeo Costa del Sol.

Álvaro Arbeloa, sobre Gonzalo: "Tenemos mucha suerte de tenerlo en el equipo"

Por un lado, Álvaro Arbeloa comentó sus sensaciones por el fichaje de Gonzalo García: "Conozco muy bien a Gonzalo. Llevo muchos años trabajando con él. Es un jugador muy joven, con mucha ambición y mucho potencial. Tiene velocidad, tiene calidad, tiene todo lo que necesito en un delantero, así que tenemos mucha suerte de tenerlo en el equipo. Creo que va a ser una buena temporada para él y la afición lo disfrutará".

Gonzalo García llega en plena forma tras jugar 90 minutos en el amistoso de la pasada semana frente al Leganés. El jugador del Fulham intentó convencer a Mourinho por su nuevo proyecto en el Real Madrid, pero el portugués contaba con otros planes y el español aceptó la propuesta del conjunto de Arbeloa para tener más minutos, en la que será su primera experiencia en Inglaterra y fuera de Valdebebas.

Álvaro Arbeloa: "César Palacios es de los esos jugadores por los que uno compra una entrada"

Por otro lado, Álvaro Arbeloa no dudó en elogiar a César Palacios: "También lo conozco muy bien. Creo que César es de esos jugadores por los que uno compra una entrada para verlos jugar. Es como un mago, tiene un talento excepcional. Es un jugador muy diferente, pero también muy trabajador. Ambos son jóvenes, ambiciosos y talentosos, así que son dos fichajes fantásticos que, sin duda, elevarán nuestro nivel".

César Palacios, de la misma manera, afronta su primera experiencia fuera del Real Madrid. El jugador de 21 años viene de disputar hasta 32 partidos con el Castilla, y solamente cinco con el primer equipo, con Arbeloa al frente. Por ello, el centrocampista buscará tener más minutos y protagonismo en el Fulham, en una competición exigente como es la Premier League, en la que tendrá que adaptarse lo más rápido posible.

El debut de César Palacios y Gonzalo García con el Fulham

Shahid Khan, propietario del Fulham, afirmó que le "complace que haya aceptado el reto de impulsar al Fulham hacia adelante, y no tengo ninguna duda de que nuestra plantilla, el cuerpo técnico y la afición se sentirán identificados con lo que su nombramiento significa para el presente y el futuro de nuestro club",

El máximo dirigente del Fulham reconoció la importancia de los fichajes de César Palacios y Gonzalo García, un paso adelante al mercado del equipo inglés en el nuevo proyecto con Álvaro Arbeloa al frente: "Es un día muy importante porque hemos firmado dos talentos jóvenes excepcionales que creemos que serán parte de un futuro brillante para el club".

De esta manera, César Palacios y Gonzalo García ya se han entrenado a las órdenes de Arbeloa, preparados para cuando llegue el momento de debutar, que podría este viernes ante el Crystal Palace. Todo ello, para llegar en la mejor forma posible al primer encuentro oficial de la temporada, que será ante el Chelsea de Xabi Alonso. Los dos canteranos del Real Madrid se verán las caras con el que fuera su entrenador en el conjunto blanco.