Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa podrían enfrentarse por primera vez

La casi segura llegada del técnico salmantino al Fulham tras abandonar el Real Madrid, haría que se midiera al tolosarra, entrenador del Chelsea, en la primera jornada de la Premier League

Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa podrían enfrentarse en la jornada 1 de la Premier LeagueIMAGO / Redes Sociales

Álvaro Arbeloa puede encontrar en la Premier League su primer gran reto tras salir del Real Madrid. El Fulham lo tiene en la lista para sustituir a Marco Silva y las conversaciones avanzan en un escenario todavía pendiente de confirmación oficial.

El calendario ha añadido un ingrediente difícil de ignorar. Si el acuerdo se cierra, Arbeloa podría debutar en la Premier el lunes 24 de agosto en un Fulham - Chelsea frente a Xabi Alonso, entrenador que sustituyó en el conjunto blanco, que inicia su etapa en Stamford Bridge.

Álvaro Arbeloa gana fuerza para el banquillo del Fulham

El Fulham sigue buscando entrenador después de la salida de Marco Silva rumbo al Benfica. El club londinense no ha anunciado todavía a su nuevo técnico y mantiene silencio oficial sobre los candidatos, pero el nombre de Álvaro Arbeloa ha ido ganando peso en Inglaterra.

Según informa The Athletic, las negociaciones entre Arbeloa y el Fulham se encuentran en la recta final. La operación contemplaría un contrato de tres temporadas, aunque el club también ha manejado otros perfiles y el nombre de Frank Lampard ha aparecido entre las alternativas.

Fulham - Chelsea en la jornada 1 de la Premier League

La Premier League confirmó que el Fulham - Chelsea cerrará la primera jornada de la temporada 2026/27. El partido está programado para el lunes 24 de agosto, a las 20.00 hora británica, en Craven Cottage, lo que en España supone las 21.00 horas, una franja de máxima atención nocturna.

El duelo ya tenía atractivo por sí mismo. Un derbi de Londres, un Chelsea en reconstrucción con Xabi Alonso y un Fulham obligado a abrir una nueva etapa tras la marcha de Marco Silva. Pero la posible llegada de Arbeloa cambia por completo la carga narrativa del partido.

Sería mucho más que un estreno de liga. Sería el primer cara a cara entre los dos últimos entrenadores del Real Madrid, dos caminos distintos hacia los banquillos y una misma necesidad: demostrar desde el primer día que están preparados para competir en una Premier que no concede tiempo adaptación.

El Real Madrid conecta indirectamente Fulham, Chelsea y Benfica

La cadena de banquillos tiene un componente casi circular. Marco Silva dejó el Fulham para iniciar una nueva etapa en el Benfica. José Mourinho, que estaba en el club portugués, regresó al Real Madrid. Y Arbeloa, que terminó su etapa en el conjunto blanco, aparece ahora como candidato fuerte para ocupar el sitio que Silva dejó en Craven Cottage.

El fútbol de élite rara vez ordena sus movimientos de forma tan limpia. Un cambio en Lisboa, otro en Madrid y una vacante en Londres pueden terminar construyendo una primera jornada de Premier con aroma blanco.

Arbeloa tendría un examen brutal ante el Chelsea nada más aterrizar

Para Arbeloa, el posible debut ante el Chelsea sería casi una prueba de fuego. Empezaría frente a uno de los grandes de la Premier, ante un entrenador conocido y con todos los focos puestos en su banquillo.

Ese contexto puede jugar en dos direcciones. Si el Fulham compite bien, Arbeloa ganaría credibilidad desde el primer día. Si el equipo sufre demasiado, las dudas aparecerían rápido, especialmente por tratarse de un técnico con poco recorrido en banquillos de máximo nivel.

El Fulham, además, no viene de una etapa cualquiera. Marco Silva dejó una huella profunda en el club, con años de estabilidad, crecimiento y personalidad competitiva. Sustituirlo no será sencillo, y menos en una liga inglesa, donde la temporada puede hacerse muy larga.

La Premier espera el anuncio que puede cambiar el estreno del campeonato

Todo queda pendiente de la decisión final del Fulham. Mientras no haya comunicado oficial, Arbeloa sigue siendo un candidato avanzado, no el nuevo entrenador confirmado.

Pero el calendario ya está ahí. El Chelsea de Xabi Alonso visitará Craven Cottage el 24 de agosto. El Fulham necesita entrenador. Arbeloa lidera la carrera según la prensa inglesa. Y el cruce tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las historias del inicio de la Premier.

Si el acuerdo se firma, el estreno será inmediato y cargado de símbolos. Arbeloa contra Xabi. Fulham contra Chelsea. Dos exmadridistas separados por proyectos opuestos y unidos por una primera jornada que puede empezar a escribir una nueva rivalidad en Londres.