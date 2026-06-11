El Real Madrid hace oficial el fichaje de José Mourinho

El club blanco anuncia el fichaje del entrenador portugués el cual ha firmado hasta el 30 de junio de 2029. El luso, que comienza así su segunda etapa en el Real Madrid, es el elegido por Florentino Pérez para darle un cambio de rumbo a un equipo en crisis de resultados y con problemas de convivencia en el vestuario

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de José Mourinho como nuevo entrenador. El portugués dirigirá al club blanco, siempre y cuando todo vaya bien, durante las tres próximas temporadas ya que ha firmado hasta el 30 de junio de 2029. Se trata de la primera decisión importante del presidente Florentino Pérez después de haber ganado las elecciones. El empresario, de 79 años, confía en que el técnico portugués rompa la mala racha de resultados y que pueda también solucionar los problemas de convivencia que hay en el vestuario del equipo blanco.

El fichaje de José Mourinho no le ha salido nada barato al Real Madrid ya que el club blanco ha tenido que desembolsar 15 millones de euros al Benfica para liberar a su nuevo entrenador. José Mourinho tenía contrato con el Benfica hasta el 30 de junio de 2027 y el club luso no ha cedido lo más mínimo y se ha remitido a una cláusula de rescisión que ha tenido que abonar el Real Madrid finalmente.

Florentino Pérez ha apostado por José Mourinho porque considera que es el entrenador adecuado para romper la sequía de dos años sin ganar un título que lleva el Real Madrid. Al mismo tiempo, también confía en que pueda cohesionar a un vestuario que ha tenido graves problemas como se ha podido ver con la pelea que han tenido Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni. El presidente del Real Madrid también cree que José Mourinho puede inyectar, de nuevo, una mentalidad muy competitiva como hizo en su primera etapa como entrenador del club blanco.

Porque José Mourinho regresa a un banquillo del Real Madrid el cual conoce bastante bien ya que estuvo al frente del primer equipo blanco entre los años 2010 y 2013. El portugués vuelve después de varios años en los que ha estado en equipos de un segundo escalón europeo ya que los últimos clubes que ha entrenado son el Benfica y el Fenerbahçe.

José Mourinho ya es clave en los fichajes que está haciendo el Real Madrid

La mano de José Mourinho ya comienza a notarse en el Real Madrid ya que el entrenador portugués está en total y fluida comunicación con la cúpula del club blanco para realizar los fichajes que considera necesarios para mejorar al equipo. De hecho, Bernardo Silva es una petición de José Mourinho, las negociaciones están avanzando y van muy bien encaminadas, y ya tiene cerradas las incorporaciones de dos futbolistas; Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

Se espera que José Mourinho pida más refuerzos, sobre todo un centrocampista, para darle un salto de nivel a un equipo que necesita mejorar para poder competir por LaLiga y la UEFA Champions League.

Comunicado oficial del Real Madrid anunciando el fichaje de José Mourinho

'La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029.

José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada'.