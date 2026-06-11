El Real Madrid da un paso al frente para cerrar el fichaje de Bernardo Silva

El portugués ha asegurado en los últimos días que no va a decidir su próximo equipo hasta que no acabe el Mundial 2026, que jugará con Portugal, pero el club blanco le ha presentado una oferta muy buena que está considerando seriamente.

Giro de guion en el caso de Bernardo Silva quien parece ahora estar más lejos que nunca del FC Barcelona y del Atlético de Madrid debido a la irrupción del Real Madrid quien le ha presentado una oferta formal al portugués quien ha dejado el Manchester City después de terminar contrato al final de temporada. José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, ha sido los gran valedor para que el club blanco ejecute esta operación la cual sin duda se puede culminar más fácil debido a que Jorge Mendes es el representante del de Lisboa.

El Real Madrid apuesta fuerte por Bernardo Silva

Bernardo Silva se ha convertido en uno de los futbolistas más codiciados en el mercado de fichajes de verano después de que haya cerrado su etapa en el Manchester City. El portugués ha contado con el interés de una gran cantidad de equipos, pero el atacante le ha dado prioridad a jugar en LaLiga y en España por la cercanía con su país natal. De hecho, llegó a rechazar una propuesta de la Juventus.

Con este contexto, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona emergieron como los candidatos mejor colocados para conseguir el fichaje de Bernardo Silva, pero todo ha cambiado en las últimas horas por la aparición del Real Madrid.

El Real Madrid, una vez ha ganado las elecciones a la presidencia Florentino Pérez, se está moviendo en el mercado de fichajes de verano, siendo su primera decisión el fichar a José Mourinho como su entrenador. Es el portugués el principal responsable de que el Real Madrid se haya lanzado por el fichaje de Bernardo Silva al que le ha puesto sobre la mesa un contrato que agrada mucho al atacante según informa Fabrizio Romano.

De hecho, las conversaciones van por buen camino y ahora mismo el Real Madrid está muy cerca de cerrar el fichaje de Bernardo Silva. Unas negociaciones que se han visto agilizadas por Jorge Mendes que es el representante de José Mourinho y del propio Bernardo Silva y que ahora tiene una excelente relación y comunicación con el club blanco.

Bernardo Silva, a sus 31 años, sigue demostrando que está para jugar en la élite del fútbol mundial ya que en la pasada temporada con el Manchester City disputó un total de 53 partidos y 3.854 minutos en los que marcó 3 goles y dio 5 asistencias.

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona tiene complicado fichar a Bernardo Silva

De este modo, tanto el Atlético de Madrid como el FC Barcelona tiene ahora muy complicado el fichar a Bernardo Silva quien dijo hace unos días que no decidirá su siguiente equipo hasta que acabe el Mundial 2026 que está jugando con Portugal.

El Atlético de Madrid tenía negociaciones relativamente avanzadas, mientras que el FC Barcelona dio un paso atrás en la carrera por fichar al atacante porque no quería sobre pagar por un jugador que juega en una posición del terreno de juego que actualmente tiene bastante bien cubierta el equipo que entrena Hansi Flick.