Sevilla - Ceuta: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el tercer amistoso de pretemporada

El Sevilla disputa esta noche su cuarto test de la pretemporada con la visita del Ceuta de José Juan Romero en busca de su primer triunfo de relevancia en la puesta a punto

El Sevilla afronta la noche de este domingo el cuarto amistoso de la pretemporada con la visita del Ceuta y la intención de mejorar su imagen con la segunda victoria de la preparación tras ganar al Juventud Torremolinos (1-0), caer con el KS Cracovia (1-0) y empatar con el Córdoba (0-0).

Una cita ante otro rival de Segunda división, en esta ocasión contra el liderado por el bético confeso José Juan Romero, que permitirá a Luis García Plaza probar con un equipo algo más parecido al de comienzo de LaLiga tras partir en tierras califales con Manu Buenos y diez jugadores del filial ante las numerosas ausencias.

Altas importantes en el Sevilla para el amistoso contra el Ceuta

De este modo, el técnico madrileño recupera efectivos de cara al choque de hoy, tanto en cuanto en el entrenamiento de ayer ya se ejercitaron con normalidad Kike Salas y Marcao. Los centrales han dejado atrás sus molestias en el cuádriceps y están disponibles para el partido. Lo mismo ocurre con Andrés Castrín, también ausente contra el Córdoba pese a haberse sumado al grupo un día antes de la cita.

Está por ver si entra Ejuke después de quedarse fuera de la anterior convocatoria por decisión técnica, posiblemente por los movimientos para su salida, mientras que las bajas siguen siendo numerosas pese a las recuperaciones.

De este modo, continúan al margen los lesionados Juanlu y Alfon González y permanecen de vacaciones los internacionales Rubén Vargas y Sow tras su participación en el Mundial. Además, Luis García Plaza no considera en sus planes a los cuatro descartes que trabajan al margen del grupo, casos de Joan Jordán, Fede Gattoni, Fábio Cardoso y Adrià Pedrosa.

Sevilla-Ceuta: ¿A qué hora empieza el partido?

El amistoso que enfrenta esta noche al Sevilla con el Ceuta de José Juan Romero, el tercero de la pretemporada sevillista, se disputará este domingo 26 de julio de 2026, a partir de las 21:00 horas. El choque se jugará en el Estadio Jesús Navas, sito en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y será a puerta cerrada, es decir, sin asistencia de público. Es el segundo partido nervionense como local, ambos en la Ciudad Deportiva.

Sevilla-Ceuta: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido, que supone un nuevo test exigente para los de García Plaza, podrá verse en televisión de forma gratuita a través de los canales oficiales de la entidad de Nervión, que lo emitirá Sevilla FC+, plataforma oficial del club, para que los aficionados tengan la posibilidad de seguirlo de alguna forma al estar restringido al público.

Sevilla-Ceuta: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de poder verlo por televisión, está la opción de seguir este interesante encuentro por medio al directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com, con un detallado minuto a minuto con todo lo que acontezca sobre el césped del Nuevo Colombino. Tras el partido, continuará la cobertura del choque con las declaraciones de los protagonistas.