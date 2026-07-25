La resignación de Alberto Flores, el gran damnificado: "Con la misma ilusión del primer día"

El acuerdo de José Ignacio Navarro con el madridista Fran González relegaría de nuevo al fontaniego al rol de tercer portero o le obligaría a buscar una salida en un verano donde se había hecho ilusiones de poder competir mano a mano con Vlachodimos tras la despedida de Nyland

Terminó contrato y no renovó Örjan Nyland, aunque José Ignacio Navarro logró convencer al Newcastle para repetir la cesión de Odysseas Vlachodimos, indiscutible titular de partida en la 26/27. No obstante, Alberto Flores se había hecho ciertas ilusiones. El fontaniego, que viene de parar un penalti al filo del descanso ante el Córdoba CF, soñaba con competir de tú a tú con el internacional griego, aunque el presunto acuerdo con Fran González y el próximo desembarco del madridista relegaría al canterano de nuevo al rol de tercer portero o le obligaría, a sus 22 años, a marcharse en busca de un destino donde contar con más opciones.

Renovación pese a las ofertas de Segunda

En julio de 2024, a unos meses de terminar contrato y con ofertas de Segunda división para 'buscarse las habichuelas' lejos de Nervión, el arquero de La Campiña aceptó la renovación hasta 2027 con los blanquirrojos, aunque su panorama no ha cambiado demasiado. Tampoco es que sea ninguna sorpresa, pues ya le dejaron caer que era el 'plan B' por si no llegaba un segundo guardameta de garantías, si bien su rendimiento y su compromiso invitaban a pensar en que, al menos en esta época de necesidad y con otras posiciones mucho más desguarnecidas, le darían al menos el 'chance' de subir un peldaño en el escalafón.

La 'respuesta' de Alberto Flores al posible fichaje de Fran González

"Disfrutando de cada oportunidad. Con la misma ilusión del primer día", escribe Alberto Flores en sus perfiles oficiales de las redes sociales con un emoticono de un bíceps que se identifica normalmente como una apuesta por seguir luchando y varias instantáneas de su partido ante el Córdoba CF, antes y después de detener un penalti al filo del intermedio que permitió al Sevilla FC llegar con 0-0 a esa segunda mitad y, tras mantenerse el mismo resultado, imponerse en la tanda fatídica a su anfitrión para adjudicarse la IV Edición del Trofeo Puertas de Córdoba.

Cuatro temporadas y media a la expectativa

Tras aparecer ya en algunas convocatorias a lo largo de la campaña 21/22, las últimas cuatro temporadas han vivido el afianzamiento de Alberto Flores como tercer guardameta de la primera plantilla del Sevilla FC, faceta que compaginó con la titularidad del Sevilla Atlético. Hasta 115 presencias en el banquillo con los mayores (en LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League y la Europa League) y una sola participación, además como titular, en el 1-3 en el Coliseum ante el Getafe CF en la ronda de octavos de final del torneo del K.O. a partido único con Quique Sánchez Flores a los mandos en la 23/24.