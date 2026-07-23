Córdoba 0-0 Sevilla: Alberto Flores ya no sabe cómo decirlo

El Sevilla FC se hace con el IV Trofeo Puertas de Córdoba gracias a un penalti parado por el portero canterano en el ecuador de un partido con varias tanganas y dos expulsados que se decidió en la tanda con victoria nervionense por 4-5

Suele decirse que en los partidos de pretemporada no hay que sacar conclusiones, pero eso es injusto para todos aquellos que buscan la oportunidad de sus vidas en estos amistosos. Por eso, cabe decir que el Sevilla FC se ha alzado este jueves con el IV Trofeo Puertas de Córdoba después de vencer al Córdoba CF (0-0 y 4-5) en un bronco encuentro -repleto de piques y con dos expulsados- en el que los locales tuvieron seis penaltis para vencer a un rival que sólo tiró los cinco de una tanda a la que llegó gracias a Alberto Flores. Enésima demostración de que nunca falla.

El portero canterano, que busca su ansiada promoción al primer equipo casi cuatro años después de su primer y único encuentro oficial, se reivindicó con un penalti parado a Carracedo en el tiempo añadido de la primera mitad. Así mantuvo un 0-0 que no lograron alterar en la reanudación las ocasiones de Miguel Sierra, José Ángel Carmona e Isaac Romero.

El lebrijano marcó el quinto penalti de la tanda para firmar el pleno nervionense y Theo Zidane falló previamente el último en un Córdoba que también metió los cuatro primeros. En la portería se reivindican y el gol -ya sin Akor Adams- sigue brillando por su ausencia: sólo uno en los tres primeros amistosos veraniegos.

Once repleto de canteranos: García Plaza sale en Córdoba sin jugadores del primer equipo

"Mi idea es que en el primer partido los jugadores disputen 45' cada grupo y que, en el segundo, la gente del primer equipo alcance los 70 o 75'", anunciaba Luis García Plaza desde Cracovia. Lo ha cumplido con un once inicial repleto de canteranos y sin ningún futbolista con ficha profesional, a quienes exprimirá el próximo domingo ante el AD Ceuta.

El Córdoba CF tocaba por todo el campo y monopolizó la posesión en un primer tiempo en el que el Sevilla FC solía insistir en esperar ordenado en bloque medio, a pesar de que en los contados momentos que decidió subir la línea de presión generó bastantes problemas en un rival que inquietó mucho con constantes centros laterales -especialmente activos Carracedo y Bri-, aunque no llegó a poner a prueba a Alberto Flores hasta el tiempo añadido. Tampoco generó nada el equipo de García Plaza, más allá de contadas escaramuzas de Jesuly, Manuel Ángel o Jesús Cruz.

Alberto Flores se reivindica con un penalti parado a Carracedo en el añadido de la primera mitad

Con los 45 minutos más los dos de añadido ya cumplidos, el equipo local intentaba buscar la última ocasión con más centros laterales. En uno de ellos, un balón que botaba alto dio en el brazo de Nico Guillén (y no al revés), pero el árbitro señaló pena máxima.

Esta discutible decisión se quedó en una anécdota gracias al paradón de Alberto Flores ante Carracedo. El meta canterano quiere quedarse, el club busca recambio para Orjan Nyland y su mensaje sigue estando ahí: merece una oportunidad. Su celebración, eufórica, demuestra cuánto dice esta parada para él.

Juan Iglesias, de profesión comodín

Continuando con su anunciado plan, en la segunda mitad salieron once jugadores distintos: Odysseas Vlachodimos en portería; José Ángel Carmona y Gabriel Suazo en los laterales y Juan Iglesias esta vez como central izquierdo, al lado de Arouna Sangante debido a las bajas por lesión de Kike Salas, Andrés Castrín o Marcao Teixeira. En el centro del campo Agoumé y Guridi, con Miguel Sierra, Peque y Oso en la línea de mediapuntas e Isaac Romero arriba.

Guilherme manda el partido a los penaltis; Theo falla e Isaac da el triunfo

La consigna era clara: ocupar más campo, no formar tan replegados e ir a presionar más arriba para incomodar la clara vocación del Córdoba por tocar. En uno de esas, recuperó y por fin encontró remate; pero Guilherme Fernandes evitó el gol de Isaac Romero. El ex del Betis -debutante- sacó con una postura de balonmano un mano a mano ante el lebrijano, que se echó al suelo para rematar tras una larga carrera cuerpeando con Egoitz. El rechace le cayó a Guridi, pero su disparo desde la frontal salió muy alto.

El Sevilla se animó. Miguel Sierra, con un zapatazo desviado, y Carmona, por dos veces con centros-chuts ante los que volvió a lucirse Guilherme; quien sin embargo no pudo parar ninguno de los cinco lanzamientos de la posterior tanda. Tampoco lo hizo Vlachodimos, pero Theo Zidane la mandó a las nubes e Isaac Romero mandó el trofeo para Nervión.

Palmarés del Trofeo Puertas de Córdoba

El torneo veraniego a modo de presentación ante su gente nació en el verano de 2023 para reocupar ese lugar que años atrás habían tenido el Trofeo Internacional Montilla-Moriles de Córdoba (1967-1969), el Trofeo Ciudad de Córdoba (1975-1979 y en 2005) o el Trofeo Arcángel (1986-1992).

Ya como Trofeo Puertas de Córdoba se han disputado cuatro ediciones que tuvieron al Cádiz CF como primer campeón, en 2023; al anfitrión Córdoba CF en la segunda edición (2024), tras vencer al Rayo Vallecano -ambas citas decididas en la tanda de penaltis-; y con el Real Betis llevándose la tercera entrega (2025) tras imponerse por 3-4 a los locales. La cuarta suma al Sevilla FC al palmarés.

Ficha técnica del Córdoba - Sevilla en el IV Trofeo Puertas de Córdoba

0 (4) - Córdoba CF: Iker Álvarez (Guilherme Fernandes 46'); Egoitz Muñoz, Rubén Alves, Juan Gutiérrez, Dani Tasende; Yussi Diarra; Cristian Carracedo, Isma Ruiz, Eder García, Diego Bri; y Enol Rodríguez. En el 63' cambió a los 10 campo y entraron Álex Martín, Damián, Theo Zidane, Percan, Kevin Medina, Ghailan, Víctor, Ignasi Vilarrasa, Albarrán y Jacobo.

0 (5) - Sevilla FC: Alberto Flores; Jorge Moreno, Mario Díaz, Iker Muñoz, Sergio Martínez; Manu Bueno, Nico Guillén; Jesuly, Jesús Cruz, Manuel Ángel; Ibra Sow. En la segunda mitad salió con Vlachodimos; Carmona, Sangante, Juan Iglesias, Suazo; Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Peque, Oso; e Isaac Romero.

Árbitro: Pablo Morales Moreno (almeriense). Expulsó por roja directa al blanquiverde Medina y al rojiblanco Carmona. Amonestó a los locales Diego Bri y Carracedo y al visitante Sangante.

Goles: No hubo.

Tanda de penaltis: 1-0 : Albarrán, gol; 1-1 : Peque, gol; 2-1 Vilarrasa, gol; 2-2 : Oso, gol; 3-2 : Víctor Sánchez, gol; 3-3 : Miguel Sierra, gol; 4-3 : Damián, gol; 4-4 : Guridi, gol; 4-4 : Theo Zidane, falla; 4-5 : Isaac Romero, gol.

Incidencias: partido amistoso disputado en el marco de la IV edición del Trofeo Puertas de Córdoba disputado en el Estadio Nuevo Arcángel de la capital cordobesa ante un total de 12.127 espectadores, entre ellos, más de 500 sevillistas.