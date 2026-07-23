Un nuevo Riquelme llega al Betis: "Me lo dicen todos y yo me he propuesto disfrutar"

El futbolista madrileño, autor del gol ante el Recreativo de Huelva que le ha dado al Real Betis su sexto Trofeo Colombino, ha comenzado con buenas sensaciones una pretemporada a la que ha llegado motivadísimo, más delgado, más musculado y con mucha más confianza: "He trabajado mucho en verano"

El Real Betis ha conquistado en la noche de este miércoles su sexto Trofeo Colombino, tras imponerse por 0-1 al RC Recreativo de Huelva con un solitario gol de Rodrigo Riquelme. El madrileño, más allá de su prolíficos datos anotadores en la Copa del Rey, estuvo muy lejos de cumplir con las expectativas en su primera temporada como verdiblanco; pero se ha preparado a tope para quitarse esa espina y quiere empezar el curso pisando el acelerador para aprovechar la oportunidad de protagonismo que le brinda la lesión de la que aún está saliendo Ez Abde.

Riquelme se ha mostrado muy participativo en los 67 minutos que ha estado sobre el césped del estadio onubense antes de dejar su sitio al extremo del filial Borja Alonso y luego ha sido el encargado de atender a los medios desplazados a Huelva. Ante los micrófonos, el '17' ha restando importancia a las lógicas carencias que aún evidencia el Betis después de jugar sólo dos partidos de pretemporada -con sendas victorias ante Sf Lotte y Recreativo-, ha recalcado sus ganas de ser importante y ha dado por pasada la grisacea página de la 25/26.

Riquelme da la Sexta Carabela de Plata al Betis

"Son partidos que sirven para coger ritmo y en los que, evidentemente, todos nos lo tomamos muy en serio porque tenemos que seguir mentalizados en que hay que ganar cada partido y porque es un año ilusionante", ha comenzado analizando RoRo, quien ha concluido deseando que la campaña 2026/2027 sea "un año ilusionante en el que poder darle muchas alegrías a la afición, que es una auténtica maravilla. Y bueno, a nivel personal, pues lo mismo".

Con ganas de desquitarse de su gris estreno como verdiblanco

"De la temporada pasada no voy a hablar porque ya es pasado y me centro en lo que depende de mí. Ahora me noto muy bien, creo que estoy en un mejor momento. Me lo han ido diciendo mis compañeros en el 'stage' (en Alemania) y eso me da ánimos para seguir trabajando y para disfrutar. Este año me he propuesto disfrutar. Es un poco con la mentalidad con la que me puse a entrenar en verano".

"Creo que, en el final de la temporada pasada, en los últimos dos meses, ya tuve una mentalidad muy parecida con la que estoy ahora y trato de seguir en esa línea, que es lo que a mí me hace sentirme bien. Poco a poco creo que me voy a ir encontrando", ha insistido Riquelme sobre las buenas sensaciones con las que ha arrancado el periodo estival de preparación. "Mi peor enemigo soy yo mismo", admitía a finales de la pasada campaña.

Ha trabajado mucho en sus vacaciones para convencer a Pellegrini

En este sentido, Riquelme ha sido preguntado incluso por un evidente cambio físico y ha admitido que está más delgado. Ha perdido peso y ha ganado masa muscular: "Sí, es cierto que he venido mejor de lo que me fui. He trabajado muchísimo en verano. Está claro que todo trabajo al final cuesta y toca adaptarse un poco a cada situación, pero sinceramente me encuentro muy bien".