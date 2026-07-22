Cuatro años de contrato y estatus de estrella para Rodri Sánchez: "Preparado para todo lo que viene", declara el canterano del Betis

El talentoso futbolista extremeño, que acumula números impresionantes en sus dos primeras temporadas en las filas del Al-Arabi SC, ha aceptado el ofertón que le ha presentado el club de Qatar para extender su vinculación y consolidarse como el gran pilar del proyecto

Cuatro años más de contrato, hasta el 30 de junio de 2030, y con un jugoso salario a la altura de lo que es, el mejor futbolista ofensivo de la Qatar Stars League. Todo eso es lo que se acaba de asegurar Rodri Sánchez, que a sus 26 años demuestra que su compromiso con el Al-Arabi SC es total. El canterano del Real Betis, que le traspasó en septiembre de 2024 por 8 millones de euros, lleva dos temporadas en el club árabe jugando a un enorme nivel que se ve correspondido con este acuerdo anunciado con toda pompa.

Rodri Sánchez firma con el Al-Arabi hasta 2030: "Orgulloso y preparado para lo que viene"

"Estoy muy feliz de anunciar mi renovación. Muy orgulloso de seguir defendiendo estos colores y preparado para todo lo que viene", ha declarado el mediapunta extremeño, todo un trotamundos del fútbol español que comenzó a jugar en su Talayuela natal y que pasó por las canteras del CP Moralo, AD Canillas, Atlético de Madrid, RCD Espanyol, FC Barcelona y RC Deportivo de La Coruña antes de encontrar su sitio en el Real Betis. Como verdiblanco, escaló hasta el primer equipo para ganar una Copa del Rey en 2022 y marcharse dos años después tras firmar 8 goles y 15 asistencias en 127 encuentros oficiales.

En el Al-Arabi, Rodri ha celebrado 14 dianas y ha repartido otras 31 en sólo 54 encuentros, unos datos que acompaña con registros estadísticos que no sólo le encumbran como la máxima figura de su equipo, sino también en una rutilante estrella de la liga de Qatar: "El club no tenía ninguna duda en su renovación, no podía dejar escapar a una de las grandes estrellas del país".

"Ha sido uno de los nombres propios del fútbol catarí en estas dos temporadas en Asia y se coloca como la gran figura del proyecto después de firmar 6 goles y 17 asistencias este pasado curso, así como destacar en todos los registros ofensivos de la Qatar Stars League", destacan a ESTADIO Deportivo desde Iam Sports Solutions, la agencia de prensa del jugador extremeño, quien siempre ha declarado que algún día le gustaría volver al Betis.

Ídolo para la afición del Al-Arabi y estrella absoluta en la Qatar Stars League

"Su influencia en el juego y su forma de generar peligro al adversario son únicas. De esta forma, esta temporada ha sido el tercer máximo asistente de la liga, con 8 pases de gol (más de una asistencia cada 3 partidos). Así, suma 17 en estas dos temporadas, que lo colocan en el 'Top 15' histórico de la competición. Es más, este curso no ha estado más de dos partidos sin hacer un tanto o una asistencia.

Su regularidad y efectividad son una bendición para el equipo. Prueba de ello es que sus acciones ofensivas (G + A) han dado 16 puntos para Al-Arabi", añaden desde su agencia, puntualizando que si se descuentan esos 16 puntos del total sumado por el equipo habría sido colista en la Qatar Stars League 25/26: "Entre sus grandes partidos destaca un triunfo descomunal ante el campeón Al Sadd (1-3), en el que dio la asistencia para abrir la lata y firmó el tanto para sentenciar la victoria".

"Además, este encuentro sirvió para iniciar una racha histórica, en la que dibujó cinco asistencias (sumado a ese gol) en cuatro partidos. El extremo cumple a las mil maravillas en las grandes citas, pues también culminó una asistencia ante el subcampeón Al Shamal el pasado mes de febrero", resaltan igualmente como preámbulo a una nota de prensa con las estadísticas que han convertido a Rodri en un ídolo en Qatar.

Las impresionantes estadísticas de Rodri Sánchez en sus dos años en Qatar

Rodri Sánchez se ha convertido en un jugador vital para Al-Arabi. El conjunto de Doha también tiene en sus filas a jugadores como Pablo Sarabia, Jordan Veretout o Michael Olunga, pero se encomienda principalmente a su número 10, que destaca por encima del resto de jugadores del campeonato en la mayoría de apartados ofensivos y que se abre paso en la historia de la entidad árabe.

Según los datos remitidos a ESTADIO Deportivo por Iam Sports Solutions, de los 339 jugadores que forman parte de la Qatar Stars League, el de Talayuela lidera los ránkings en centros (139), acciones ofensivas exitosas (191), pases progresivos (241), pases al último tercio (191) y pases al área (156). Además, es el segundo mejor en pases clave (30), regates exitosos (111), acciones progresivas (295) y duelos ganados (254).

A su vez, el ex del Betis es el cuarto jugador de la QSL que más faltas sufre (54) y entra en el 'Top 10' en Goles + Asistencias (12), en pases (827) y en toques en el área (73). Por todo ello, "ya es una leyenda del club". Pese a haber jugado sólo dos temporadas en Doha, ya está entre los 10 máximos goleadores de la historia del Al-Arabi con 14 dianas (más 31 asistencias); después de que el pasado año se convirtiese en el máximo realizador liguero con siete. Talento y calidad blindados con un contrato a la altura de su enorme aportación futbolística.