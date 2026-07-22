La simpática despedida de Bakambu del Betis, con mención especial a la Conference League: "Os seguiré siempre"

El delantero congoleño acabó contrato el pasado 30 de junio, pero ha sido ahora cuando ha lanzado un mensaje para decir adiós a la afición y desearle "muchísima suerte" a su ex equipo, presumiendo del apodo del 'Príncipe de Montequinto'

El Real Betis sigue trabajando para dar forma a su plantilla de cara a la 26/27, siendo la gran prioridad de Manu Fajardo, una vez cerrados los fichajes de Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, la contratación de un delantero. Se busca un '9' de garantías que compita con Cucho Hernández, aún de vacaciones tras su participación en el Mundial, pues el colombiano se ha quedado prácticamente solo en dicha demarcación tras las salidas de Cédric Bakambu y Chimy Ávila, a quien se le rescindió el año que aún tenía firmado mediante el pago de una cantidad simbólica.

En el caso del congoleño, que también estuvo presente con su selección en el campeonato que acabó coronando a España, su marcha se produjo formalmente el pasado 30 de junio, cuando acabó su contrato (también el de Ricardo Rodríguez). Pero ha sido este miércoles cuando se ha despedido de la afición verdiblanca a través de un breve vídeo publicado por el propio Real Betis en sus canales oficiales, en el que ha hecho una mención especial a su idilio con la Conference League.

Un idilio con el gol en Europa: 9 de sus 15 goles como verdiblanco

Aunque realmente no ha logrado tener un papel protagonista en sus tres campañas y media como bético, en las que ha firmado 15 goles en 74 partidos, Bakanbu sí fue pieza importante en el camino hacia la primera final europea de la historia del club frente al Chelsea. En total hizo siete tantos en dicha competición en la 24/25, lo que unido al logrado en su primer curso en el mismo torneo y al conseguido este pasado ejercicio contra el Nottingham Forest en la Europa League le deja como uno de los máximos anotadores continentales del Real Betis con 9 dianas, si bien Ez Abde, con 11, ya lo ha superado.

Se va "triste" pero con "buenos recuerdos"

“Me marcho con el corazón triste pero con muy buenos recuerdos. Os seguiré siempre. Os deseo lo mejor a todos, muchísima suerte para la temporada que viene. Hasta pronto, del Príncipe de Montequinto, el hombre de la Conference: Bakagol", ha asegurado en un simpático mensaje el delantero africano, al que el club verdiblanco también ha deseado suerte: "Por siempre 'Príncipe de Montequinto'.¡Muchísimas gracias por todo y lo mejor en tu futuro, Bakambu!"

Ahora, el ariete francés de nacimiento busca un nuevo destino a sus 35 años, después de que su actuación en el Mundial tampoco haya servido para revalorizarlo en exceso. Fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos, siendo sustituido en todos ellos en la segunda mitad, y se quedó sin minutos en el choque de dieciseisavos, en el que la República Democrática del Congo cayó eliminada por 2-1 ante Inglaterra.

Su futuro sigue en el aire: ofrecido en Brasil

Así, su futuro podría pasar por una última aventura en una liga exótica, lejos de Europa. Días atrás se informó de que ha sido ofrecido por sus agentes al Internacional de Porto Alegre, si bien en el seno del club de Rio Grande do Sul existen dudas sobre la adaptación que pueda tener al fútbol brasileño, de ahí que se antoje difícil que haya avances en este sentido.

El pasado mercado enero sí tuvo ofertas para seguir en LaLiga (Oviedo y Alavés) o emigrar a la Serie A italiana (Genoa), pero fue el propio delantero el que cerró esa puerta para continuar hasta final de curso en el Real Betis, que deseaba su salida entonces y en ningún momento se planteó la renovación de su contrato.

Tras haber pasado también por China, Turquía o Grecia, no es la primera vez que al internacional congoleño le surge la posibilidad de cruzar el charco, pues ya el pasado verano fue relacionado con el Santos (además del Olympiacos, donde ya militó). En su lugar, apostó por agotar su vinculación como verdiblanco y negociar ahora como agente libre el que podría ser su último contrato, aunque no ayuda que su participación en la 25/26 fuese discreta, con cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos (1.175 minutos en total).