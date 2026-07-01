Amargo adiós para Bakambu, el primer futbolista del Betis que se despide del Mundial 2026

La entidad verdiblanca, que ya tiene a dos de sus seis representantes en octavos y a tres más buscando su billete, mantuvo el pleno hasta los dieciseisavos de final. En su primer día como agente libre, 'El Príncipe de Montequinto' desaparece de los planes de Desabre en la honorable eliminación de la República Democrática del Congo ante Inglaterra

Por mucho que el pasado martes se hiciese oficial el cantado final de su etapa en el Real Betis y este miércoles sea su primer día como agente libre, el delantero Cédric Bakambu empezó el Mundial 2026 como uno de los seis representantes y así seguirá constando -a efectos de consideración FIFA- hasta el día posterior a la eliminación de la sorprendente selección de la República Democrática del Congo; es decir, hasta mañana jueves. Aunque plantó mucha cara, Inglaterra acabó imponiendo su pegada y el punta africano, que además se quedó sin minutos, es el primer futbolista verdiblanco en caer eliminado.

La selección de Sébastien Desabre ya había historia con su clasificación -vía Repesca Internacional- para el primer Mundial para la República Democrática del Congo y el segundo para el país, que sólo se había visto en estas mediáticas lides en Alemania 1974. Allí acudió aún como Zaire y fue eliminada en la Fase de Grupos como colista del Grupo 2 con cero puntos; así que los africanos puede estar muy orgullosos de su papel pese a la lógica decepción de caer después de tener el billete en sus manos casi todo el partido.

Cédric Bakambu se queda sin minutos en su despedida del Mundial 2026

Además del mérito de pasar de ronda por primera vez, alcanzando los dieceisavos de final, en esta primera eliminatoria mantuvieron contra las cuerdas a Inglaterra. Combativos, los congoleños aguantaron durante más de una hora con el 0-1 que anotó Cipenga en el 7'. Fue posible gracias a los paradones de Mpasi, a los postes y a varias salvadas sobre la línea. Harry Kane empató en el 75' y volteó la balanza del lado del más poderoso firmando un doblete en el 86', acabando con la heroica resistencia de los 'Leopardos' con el definitivo 2-1.

Después de ser titular indiscutible (y pieza esencial) durante toda la Copa de África y en la fase clasificatoria, Bakambu se mantuvo toda la Fase de Grupos como titular pero se cayó del once inicial este miércoles y Desabre tampoco le consideró como revulsivo cuando fue eligiendo a los cinco cambios que realizó en el transcurso de la segunda mitad.

Tan participativo como intrascendente, el papel de Bakambu ya había ido decayendo de manera progresiva en el torneo mundialista: de los 85 minutos en el 0-0 contra Portugal a quedarse sin jugar frente a Inglaterra, pasando por los por los 57' de la derrota ante Colombia (1-0) o los 51' del triunfo por 1-3 frente a Uzbekistán. Ese fue el último partido como bético de 'El Príncipe de Montequinto'. A sus 34 años, toca emprender una nueva aventura y no descarta seguir en LaLiga española.

Álvaro Fidalgo y Amrabat esperan a Ricardo Rodríguez, Lo Celso y Cucho Hernández

En la madrugada de este mismo miércoles, el Betis ya celebró el pase de México a los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer por 2-0 a Ecuador en el primer partido que Álvaro Fidalgo se queda sin minutos -fue titular en el primer partido y salió desde el banco en los otros dos-. También está clasificada la selección de Marruecos, quien se impuso en dieciseisavos de final a Países Bajos con el excedido Sofyan Amrabat quedándose sin minutos por tercera vez en cuatro citas.

A primerísima hora de la mañana del viernes (05:00, hora española) concluirá también el duelo en el que el ya también exverdiblanco Ricardo Rodríguez busca seguir avanzando. Su rival será la Argelia de Aïssa Mandi. Ya en la larga noche del viernes al sábado entrarán en acción Argentina, que después del despertar de Giovani Lo Celso juega contra Cabo Verde en horario de medianoche, y Colombia, quien se enfrenta a Ghana con Cucho Hernández esperando más minutos tras quedarse en el banco en las dos últimas citas de la liguilla en el duelo que cierra la ronda de 1/16.