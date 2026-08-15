Dani Ceballos confirma su postura en la negociación con el Betis con un guiño en redes

El centrocampista ha expresado en Instagram sus intenciones de aquí al final de mercado ante los problemas del Betis para hacerle hueco en el límite salarial: "Esperar"

Dani Ceballos utiliza sus perfiles de redes como una fuente de guiños continuos al Betis que, en muchas ocasiones, sirven para conocer su postura o confirmarla, y no cabe duda que su última historia en Instagram resulta muy significativa.

Ahora mismo, su regreso deseado a Heliópolis no está en sus manos más allá de ser transigente con su salario, tanto en cuanto desde el club heliopolitano se ha transmitido que ahora mismo no encaja en el límite salarial y que, por ende, su llegada se encuentra a expensas de hacerle un hueco con algún movimiento.

Por ello, el centrocampista utrerano dispone ahora de dos opciones, o esperar a que se abran las puertas de su casa hasta final de mercado o avanzar ya de manera definitiva en otros frentes ante las numerosas llamadas que ha recibido hasta la fecha.

Ceballos corrobora en redes el camino que ha elegido en este mercado

Aunque la respuesta ya se imaginaba, el futbolista lo ha ratificado en Instagram con una cita en la que deja claro que apuesta por la primera vía aunque suponga un mayor riesgo al entrar ya en la recta final de esta ventana estival.

"Un día me preguntaron que era lo más loco que había hecho por ahora y respondí... Esperar", compartió en su cuenta Dani Ceballos, despejando cualquier duda sobre su postura más allá de que su agencia de representación le esté cubriendo las espaldas.

En este sentido, como hoy mismo ha recogido este medio, Lian Sports mantiene dos negociaciones abiertas, una de ellas avanzadas, pero, tal y como corrobora el mensaje de Ceballos, solo como alternativa por si finalmente el Betis no pudiera cuadrar su sueldo en el límite salarial.

Porque la prioridad de Dani Ceballos no ha cambiado lo más mínimo y en su publicación hoy de redes deja entrever que es el camino que ha elegido con tal de poder consumar su ansiado deseo de enfundarse de nuevo la camiseta de las Trece Barras.

Predisposición para cerrar el acuerdo cuando sea posible

Una vez resuelto este cabo suelto, solo quedará moldear las condiciones del acuerdo, lo que, aunque resultará complejo por las cantidades que se manejan, no debería ser un problema insalvable ni mucho menos por la predisposición de ambas partes a alcanzar un punto de entendimiento.

Y es que Ceballos, padre reciente de dos hijas, considera que es el momento de volver al 'hogar' y por eso renunció al año de contrato que le restaba en el Real Madrid en su desvinculación, para allanar el camino hacia La Palmera, imposible si hubiera habido un traspaso de por medio.

En las últimas semanas han sido ya varios los mensajes enviados al Betis, en su cumpleaños, también con la foto de sus hijas vestidas del Betis... Reflejo de que está poniendo toda la carne en el asador para hacerse con el mando de la sala de máquina del equipo de su corazón.