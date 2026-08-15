Manu Fajardo tacha otro delantero de la lista para el Betis de Champions

Manejado como opción para la delantera, Santiago Giménez está a un paso de hacer la maleta con rumbo a Oporto por medio de la fórmula que el Betis está poniendo sobre la mesa para firmar al punta

La prioridad de firmar un delantero de garantías para el proyecto de Champions no está resultando para nada sencilla para la dirección deportiva verdiblanca por su limitación a día de hoy para realizar una inversión consideración y los precios inflados del mercado.

Situación que apunta a que, como en ventanas anteriores, agotará los plazos para potenciar la vanguardia, con el hándicap que mientras tanto se ve obligado a tachar nombres de la lista al adelantarse otros clubes para hacerse con sus servicios.

De este modo, ya han sido varias opciones que gustaban en Heliópolis que se han esfumado y la mayoría por la fórmula ahora mismo preferida por la gerencia heliopolitana, la cesión con opción a compra.

Tras Dovbyk e Ivanovic, se esfuma Santiago Giménez

El primero fue Artem Dovbyk, muy del gusto de Fajardo por ser tratarse un punta muy contrastado al firmar por el Bolonia en dichas condiciones. Después ocurrió lo mimo con otro delantero también tanteado, caso de Franjo Ivanovic, cedido por el Benfica al Lens con un pago de 2,5 millones de euros.

Y ahora perderá otra opción que también se manejaba en las oficinas verdiblancas y que había trascendido esta misma semana. De este modo, Fajardo contemplaba en su hoja de ruta el nombre del punta mexicano Santiago Giménez ante la posibilidad de conseguir su cesión por el hecho de que el Milan considera su salida tras marcar un solo gol el curso pasado, lastrado por una lesión de tobillo.

Con un valor de mercado 18 millones según la estimación de Transfermarkt tras pagar el Milan en enero 2025 30 millones por su pase, la vía del préstamo atraía al Betis en vista de que se había enfriado su pase al Oporto.

Cesión al Oporto con opción de compra de 20 millones

Sin embargo, en las últimas horas, como apuntan diferentes fuentes, entre ellos, el periodista Matteo Moretto y Salvadore Ferrante, se ha avanzado considerablemente para cerrar el acuerdo entre las tres partes para que finalmente el azteca ponga rumbo a 'O Dragao'.

En este sentido, el futbolista está a un paso de pactar sus condiciones con Oporto y los clubes han sentado las base de un entendimiento para una cesión con opción a compra que asciende a 20 millones de euros. A falta de los flecos y la oficialidad, la vía de Santiago Giménez está tapiada para el Betis.

Las dificultades esperadas por Fábio Silva

No obstante, la dirección deportiva, que también mantiene conversaciones por Denkey, vía "muy complicada", se ha centrado ahora en otra de sus opciones preferidas, el portugués Fábio Silva, hasta el punto de que a comienzos de semana una representación verdiblanca liderada por el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, viajó a Alemania para establecer contactos directo con el Borussia Dortmund y posicionarse para su cesión una vez que el luso vería con buenos ojos recalar en La Cartuja si finalmente sale.

Como cabía esperar, se ha topado de momento con la intransigencia del club teutón, que por ahora no está dispuesto a ponerlo fácil y continúa con su empeño de hacer caja con un paso que rondaría los 20 millones, lo que no se contempla en La Palmera, a la que espera de que la cercanía del final de mercado provoque un cambio de postura en el Signal Iduna Park.