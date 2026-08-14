El "diferencial" Rober González llega al Albacete y Busto se marcha al Ibiza

En La Cartuja se quedaron con el 40% de los derechos del atacante extremeño cuando lo dejaron ir sin traspaso de por medio a los Países Bajos, una fórmula similar a la que se sigue con el lateral derecho de Dos Hermanas, opacado por las lesiones y el salto de Ortiz y Masqué

Dos canteranos del Real Betis, uno ya desvinculado hace tiempo y otro que acaba de hacerlo con contrato en vigor, han encontrado destino en España para la próxima temporada. Se trata del extremo Rober González y el lateral derecho Pablo Busto. El primero, tras un trasiego de cesiones infructuosas a UD Las Palmas (dos veces), Deportivo Alavés, NEC Nimega, Racing de Santander y Real Zaragoza (estas dos últimas como jugador en propiedad de los neerlandeses), ha firmado hasta 2028 con el Albacete Balompié, aunque a coste cero, por lo que los verdiblancos no podrán rentabilizar su porcentaje del pase, que también conservan en el segundo caso.

Rober, a relanzar su carrera con 25 años

Se ha comprometido por dos temporadas Rober González con el Albacete Balompié, reclamado por un Alberto González que le demostró "confianza" cuando coincidieron en la cantera hispalense, aunque durante la etapa del malagueño en el Betis Deportivo el zurdo ponía rumbo a Güeldres. Internacional con la 'Rojita' desde sub 16 a sub 20, llegando, incluso, a ir citado con la sub 21, necesita relanzar el atacante su carrera a los 25 años, buscando la solidez del proyecto manchego para lograrlo. "Es un jugador diferencial, un gran fichaje y con mucho talento. Es un jugador que necesitábamos", asevera el director deportivo blanquillo, Toché, sobre quien lleva un ascenso y tres 'play offs' a la elite.

Las estadísticas así lo atestiguan. No en vano, durante su breve etapa en Aragón, el emeritense fue líder de la Segunda división en pases al área (4,07 por partido), asistencias esperadas (0,22 xA), en ratio de creación de oportunidades (2,76), tasa de acciones progresivas (27,03) y acciones ofensivas exitosas (3,6). Fue, además, el segundo con más pases claves (0,73) y el cuarto en toques en el área (2,47), destacando como el centrocampista con más centros (3,47), más servicios precisos (0,93 de promedio), más centros al área (0,8) y duelos ofensivos ganados por partido (13,34, segundo en la general). Resaltó como 10º medio que más faltas recibió de las principales Ligas (3,47 por 90').

Busto, a coste cero, pero con el 35% retenido

Acaba de aterrizar Pablo Busto en la UD Ibiza, con la que firma por dos temporadas para competir en el Grupo 2 de Primera RFEF que ha perdido el Betis Deportivo sobre la bocina. El de Dos Hermanas, que ha estado 14 años en la cantera del Real Betis (a la que llegó en edad benjamín), se marcha a coste cero, aunque en Los Bermejales se reservan el 35% de una futura venta por si volviera por sus fueros, ya que solamente tiene 20 años y ha sido ya internacional con España en categorías sub 18 y sub 19. Las lesiones le jugaron una mala pasada y se vio opacado en el filial verdiblanco por Ángel Ortiz y Óscar Masqué, pero Manuel Pellegrini lo hizo debutar siendo juvenil en enero de 2024.