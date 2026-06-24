Vuelta a empezar para Rober González: el canterano del Betis, atrapado en un bucle de despedidas

El mediapunta extremeño de 25 años ha anunciado su salida del NEC Nimega neerlandés un año antes de que expirase su contrato, lo que le convierte como agente libre para el mercado estival de fichajes y deja finalmente al Real Betis con las manos vacías

La historia de Roberto González Bayón (Mérida, Badajoz, 08/01/2001) es la de un futbolista pleno de talento que sigue buscando un sitio para echar raíces y escapar del bucle de despedidas en el lleva atrapado desde su marcha definitiva del Real Betis en el verano de 2023. Este miércoles, el mediapunta extremeño de 25 años ha anunciado su salida del NEC Nimega neerlandés, club que le fichó hace tres años después de una cesión previa y que en los últimos seis meses le cedió al Real Zaragoza, entidad de la que también dijo adiós hace unos días tras consumar el descenso a Primera Federación después de una etapa convulsa en la que llegó a denunciar actos vandálicos en su casa.

De poder firmar por el Zaragoza a rescindir contrato con el NEC Nijmegen: el Betis, con las manos vacías

El Zaragoza y Rober llegaron a negociar una posible continuidad en caso de permanencia en LaLiga Hypermotion, ya que el rendimiento del emeritense fue más que notable durante su préstamo -dos goles y una asistencias en 1.248 minutos repartidos en 15 encuentros-. El descenso acabó con esa posibilidad de la que el Real Betis estaba muy pendiente, ya que se guardó un 40 por ciento de sus derechos y una opción de recompra (1,8 millones de euros) cuando le traspasó hace tres veranos al NEC Nimega por 1,2 millones.

Con el club de la Eredivisie, donde sólo había participado en seis partidos (tres de liga y tres de copa) y apenas había sobrepasado los 200' en la primera mitad de la 25/26, aún le quedaba un año más de contrato. Sin embargo, Rober ha anunciado este miércoles un acuerdo para la rescisión de esa vinculación y se convierte en agente libre de cara a la ventana estival de transferencias; en principio ya sin beneficios para el Real Betis en traspasos futuros, más allá de los parámetros de los mecanismos de solidaridad y los derechos de formación que exigen FIFA y UEFA.

La carta de Rober González para despedirse del NEC Nijmegen

"Hoy llega el momento de cerrar una etapa para mí en el NEC Nijmegen. Quiero dar las gracias al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico y, especialmente, a la afición por el apoyo y el cariño que me han demostrado desde el primer día", ha comenzado expresando Rober González en una carta que ha compartido en sus perfiles en redes sociales, tanto en inglés como en español.

"Me llevo recuerdos y experiencias que me han ayudado a crecer tanto dentro como fuera del campo. Ha sido un orgullo defender estos colores y formar parte de esta familia. Os deseo lo mejor para el futuro y muchos éxitos en las próximas temporadas. Gracias por todo", ha concluido el canterano bético, quien termina su periplo en esta entidad con un total de 61 partidos en los que celebró 13 dianas y repartió ocho asistencias.

Un nómada del fútbol: a por su séptima aventura con sólo 25 años

Después de despuntar en las categorías inferiores del Real Betis y de irrumpir en el filial en edad Juvenil, Rober González se estrenó con el primer equipo verdiblanco. Fue el 1 de noviembre de 2018, con sólo 17 años y de la mano de mano de Quique Setién en un duelo de Copa del Rey ante el Racing Club de Santander.

Luego tuvo contadas oportunidades por parte de Manuel Pellegrini y emprendió sus primeras cesiones en la UD Las Palmas (51 partidos, 10 G y 5 A) y en el Deportivo Alavés (33 encuentros, 2+2); además de en el propio NEC Nimega, que tras comprarle también le mandó luego a préstamo al propio Racing y también al Real Zaragoza, donde llegó a contar con opciones de quedarse. Al borde de la paternidad y también en un proceso de madurez personal, el futuro de Rober sigue estando por escribir.