Rober González se vuelve clave en el Real Zaragoza

El extremo marcó el pasado fin de semana ante el Almería y en la 31 ya tiene entre ceja y ceja al Deportivo de La Coruña. Ha sido titular en todos los encuentros a excepción del Castellón y ha disputado el 80 por ciento de los minutos

El Real Zaragoza está viviendo una nueva realidad que más les vale a los maños que sea la válida para salvar la categoría en LaLiga Hypermotion. Desde la llegada de David Navarro, el Real Zaragoza ha dado un giro de 180 grados y ha pasado de encadenar siete partidos sin ganar, a sumar dos triunfos consecutivos ante Cádiz y Almería el pasado fin de semana. Además, David Navarro ha logrado que uno de los fichajes que llegó al Ibercaja Estadio el pasado mercado de invierno en calidad de cedido, el extremo español de 25 años, Rober González, marque su primer gol con la elástica maña.

Rober González coge fuerza en un Real Zaragoza lanzado

Rober González llegó el pasado invierno procedente del Nijmegen de la Eredivise y con un pasado que le ha llevado por varios equipos de la geografía española. Formado en la cantera del Real Betis, quien tal y como informamos en ESTADIO Deportivo conserva un 40 por ciento de un futuro pase, también ha defendido los colores de Las Palmas, Deportivo Alavés y Racing de Santander además del citado anteriormente conjunto neerlandés. Rober González ha jugado un 80 por ciento de los minutos desde que llegó al Real Zaragoza y su nivel se ha demostrado al observarse cómo se ha ganado la titularidad desde casi aterrizar en el Ibercaja Estadio.

Rober González vale puntos en el Real Zaragoza

Rober González ha sido titular en siete de los ocho partidos con el Real Zaragoza y solo ante el Castellón no participó por llevar dos escasos días en el cuadro maño. El golazo ante el Almería no fue el único aporte de Rober González al último triunfo del Real Zaragoza sino que el extremo fue el que más goles generó con un 0,45 esperados, el que más veces tocó el balón en el área rival (4) y firmó un cien por cien de éxito en sus regates.

Además Rober González fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga indálica ya que fue el que más faltas provocó a favor de los maños. Su gol ante el Almería supuso tres puntos y además, el extremo extremeño ayudó con una asistencia ante el Eibar para llevar al casillero maño un punto más en la jornada 25.

Rober González toma la palabra en el Real Zaragoza

Hace algunos días, Rober González atendió conjuntamente a Radio Zaragoza y al diario AS. El extremo mostró su humildad al ser calificado como uno de los hombres de moda ya que lo extendió a todo el equipo: "No sólo yo, sino todo el equipo estamos mostrando una cara y una actitud totalmente diferente. Depende de nosotros, como dice el míster de estar todos juntos, jugar con el corazón y dejarlo todo en el campo".

Rober González no mostró ni la más mínima duda sobre la salvación del Real Zaragoza: "Por supuesto que sí. No tengo ninguna duda. No hay un solo jugador en la plantilla que no esté convencido de que nos vamos a salvar. Hemos demostrado que no somos tan malos y que no estábamos descendidos. El Zaragoza está ahora muy vivo".

Por último, Rober mostró sus ganas de destacar en el Real Zaragoza cuando fue cuestionado sobre el porqué de su llegada al Ibercaja Estadio en invierno: "Tenía otros equipos en una situación más cómoda, pero quién no quiere ir al Zaragoza. Vine para volver a sentirme futbolista".