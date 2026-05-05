Arsenal - Atlético de Madrid, en directo el partido de la Champions League en vivo online

El Emirates Stadium es el escenario del que saldrá el primer finalista de la Champions League de la temporada; Arsenal y Atlético de Madrid buscan el billete para Estambul

¡Buenas tardes! Arrancamos aquí el directo de esta apasionante vuelta de las semifinales de la Champions League que mide al Arsenal y al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium.

Recordamos que es el tercer enfrentamiento de los dos equipos en Champions esta temporada. En la ida hace una semana empataron 1-1, en octubre ganaron los ingleses por 4-0 en el Emirates Stadium

El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Emirates Stadium en la vuelta de las semifinales de la Champions League. Tras el empate de la ida hace una semana en el Metropolitano (1-1), todo se decide en Londres donde se conocerá el primer finalista de la competición que tendrá billete para jugar en Estambul el próximo 30 de mayo.

La igualdad entre el Arsenal y el Atlético de Madrid hace complicado aventurar quién saldrá victorioso en una noche de emociones fuertes y en la que los aficionados al fútbol, amén de los aficionados de los dos equipos, disfrutarán de un partido muy especial con premio tan glamuroso como una final de la máxima competiciones de clubes en Europa.

El premio del billete para Estambul

Desde dos horas antes de que arranque este partido te contamos todo lo que acontezca en el Emirates Stadium. Alineaciones, detalles de la previa... todo hasta que la pelota eche a rodar en el estadio inglés que presentará un espectacular aspecto propio de las grandes ocasiones. Luego será también habrá un amplio seguimiento al postpartido. Crónica, declaraciones...

Todo de una semifinal que determinará el primero de los finalistas de la competición. Arsenal y Atlético de Madrid quieren un billete para enfrentarse al vencedor del Bayern de Múnich-PSG, que se celebrará este miércoles y del que saldrá el segundo contendiente de esta competición tan vibrante.

Dos enfrentamientos esta temporada

En la ida el resultado fue de 1-1. Dos goles de penalti, uno para cada equipo, dejaron todo en el aire para que se decida ahora. Gyökeres fue el primero en marcar para el Arsenal y posteriormente Julián Álvarez puso las tablas. Más allá de sensaciones de uno y otro, el marcador reflejó una igualdad. Ahora todo se decide en Londres, donde ya se midieron los dos equipos en la fase de liguilla de la Champions League, allá por el mes de octubre con claro marcador para los de Mikel Arteta que se impusieron por 4-0.

Ha pasado tiempo y las dinámicas de los dos equipos son distintas. El Arsenal acude a la cita como líder de la Premier League y después de vencer el pasado fin de semana al Fulham por 3-0. Un partido que ya veremos si le pasa factura por el desgaste. Para el Atlético de Madrid la competición doméstica, sin opciones al título y con la clasificación para la Champions amarrada, le ha dado la opción de rotar. Con todo venció el sábado en Valencia por 0-2.