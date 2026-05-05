Luis Enrique, buscando la final de la Champions League, se acuerda de Rafa Nadal

El técnico español del cuadro parisino analizó el duelo de vuelta de la Champions League ante el Bayern de Múnich tras el 5-4 de París. "Dijo que en un momento de su carrera dijo que la rivalidad entre Federer y Djokovic fue una motivación para él", comentó sobre el ex tenista

Luis Enrique y su PSG tendrán este próximo miércoles una gran oportunidad de meterse en su tercera final de Champions League y por lo tanto optar a su segundo título de Liga de Campeones tras el logrado el pasado curso. El partido de ida en París entre PSG y Bayer de Múnich fue un auténtico homenaje al fútbol de ataque con un 5-4 final que pasará a los anales de la historia de la Champions League.

Este martes Luis Enrique habló ya desde Alemania y quiso el técnico español acordarse de uno de los deportistas más ilustres en la historia de nuestro país y que se reinó en París durante muchos años: Rafa Nadal. Luis Enrique recordó una frase del balear en relación a la rivalidad entre Federer y Djokovic: "Cuando veo este tipo de partidos recuerdo una frase de Rafa Nadal, que dijo que en un momento de su carrera dijo que la rivalidad entre Federer y Djokovic fue una motivación para él".

Luis Enrique 'usa' la motivación de Rafa Nadal para llegar a la final de la Champions League

Luis Enrique apeló a Rafa Nadal para tratar de inculcarle a sus jugadores esa motivación necesaria para ganar al Bayern de Múnich sin olvidar el nivel de los alemanes: "Lo que digo a mis jugadores que es que sentimos admiración por el Bayern, porque juegan muy bien al fútbol, pero es una motivación para encontrar nuestro mejor nivel. Mañana veremos un ambiente espectacular".

La doble motivación de Luis Enrique con su visita a Múnich

Luis Enrique no duda en el cien por cien de motivación que tiene el PSG pero además el técnico asturiano estará en Múnich, la ciudad en la que el pasado año fue campeón de la Champions League con los parisinos y donde años atrás jugó una vuelta de semifinales ante el Bayern dirigiendo al Barcelona: "En primer lugar, no necesitamos más motivación. Estamos al 100 %. Volver a Múnich siempre es un placer, porque podemos recordar lo que hicimos el año pasado. Y si voy un poco más lejos, el año que fui campeón de la Champions con el Barcelona, también jugamos aquí en Múnich la semifinal el segundo partido. Ganamos y ganamos la final. Motiva más".

Luis Enrique apeló a controlar las emociones y recordó que pese al resultado abultado de la ida, solo tienen un gol de ventaja: "Cuando juegas estos partidos, contra un adversario que es sin duda el rival más difícil que hemos afrontado, y el resultado es sorprendente para todo el mundo... La primera cosa que digo es que ganamos el partido. Tenemos una pequeña ventaja. No representa nada en el fútbol porque en el primer encuentro hubo momentos para los dos equipos. Es importante controlar las emociones. Es más fácil decirlo que hacerlo. Que haya casi 4.000 aficionados del PSG es una motivación extra para nosotros".

Luis Enrique en uno de los últimos entrenamientos del PSG antes de enfrentarse al Bayern

Por último, dejó claro Luis Enrique que pese a que los aficionados disfrutaron del partido de la ida, como entrenador de alto nivel es complicado hacerlo: "Disfrutar como entrenador de alto nivel es difícil. Lo que buscamos es mentalizar a nuestro equipo de las cosas que son importantes. Los dos equipos van a dar todo".