PSG 5-4 Bayern: Oda al fútbol en un partido histórico de la Champions League

El conjunto de Luis Enrique y el de Vincent Kompany regalaron un choque de Copa de Europa directo a la historia de la competición, con hasta nueve goles, cinco en la primera parte y cuatro en la segunda. Finalmente, los franceses se llevaron la ventaja para un encuentro de vuelta en Múnich que dictará sentencia

PSG y Bayern de Múnich se citaron en el día de hoy en el Parque de los Príncipes, en el encuentro correspondiente a la ida de semifinales de la UEFA Champions League. Luis Enrique, por un lado, optó por un once titular muy reconocible pero todavía sin un Fabián Ruiz que lleva tres partidos seguidos teniendo minutos.

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Kompany, por otro lado, se decantó por los mismos futbolistas que eliminaron al Real Madrid, con la entrada de Musiala, por la lesión de Gnabry, y Davies en el lateral izquierdo. De esta manera, el partido no pudo tener mejores ocasiones y oportunidades gol, con un PSG y un Bayern de Múnich lanzados en el ataque desde el comienzo del encuentro en el Parque de los Príncipes.

PSG y Bayern aprovechan las fragilidades defensivas en ambas áreas

La primera parte entre PSG y Bayern de Múnich demostró la capacidad goleadora de ambos equipos. Los de Luis Enrique, en cambio, tuvieron más presencia en el área rival, con nueve remates totales, pero la fragilidad defensiva provocó que ambos se fueran al descanso con ventaja mínima para los franceses, por 3-2. El Parque de los Príncipes estaba siendo testigo de uno de los mejores partidos que se pueden ver actualmente.

Harry Kane abrió la lata desde el punto de penalti, que cometió Pacho sobre Luis Díaz. Siete minutos más tarde, Kvaratskhelia iba a igualar la eliminatoria con una jugada individual por banda izquierda.

Tras ello, el ritmo del partido en el Parque de los Príncipes, con poco centro del campo y ninguna defensa ni en el Bayern ni en el PSG. Sin embargo, Joao Neves aprovechó un grave error en la defensa alemana para rematar desde saque de esquina y poner el 2-1 momentáneo en el marcador.

Michael Olise responde y Dembélé se repone del fallo ante Neuer

Por otro lado, Michael Olise, al que le cierran la puerta desde el Bayern, volvió a ser decisivo en el partido, como viene acostumbrando en las grandes citas, poniendo el 2-2 en la eliminatoria con un zurdazo desde la frontal que nada pudo hacer Safonov, que detuvo minutos antes un mano a mano al extremo francés.

Además, Dembélé tuvo una de cal y otra de arena en la primera parte. El delantero falló una ocasión clarísima, ante Neuer, que puso ser el 1-1 en el marcador, pero la mandó lejos de la portería del Bayern de Múnich. Sin embargo, el internacional con Francia se rehízo poniendo el 3-2 de penalti, minutos antes de que pitase Sandro Schärer el camino a los vestuarios.

De esta manera, el PSG de Luis Enrique, que se ve campeón de la Champions, se fue con ventaja en el marcador. Sin embargo, fue ligeramente inferior en la posesión de balón, ya que el Bayern de Múnich acabó con un 51% en este registro. Los tiros a puerta fueron similares para frances y alemanes, con tres cada uno.

El PSG de Luis Enrique no levanta el pie del acelerador

La segunda parte empezó con la mala noticia de la lesión de Davies, que no pudo saltar al comienzo de la misma, por lo que entró Laimer en su lugar. El PSG buscaba el balón, pero se encontraba con la intensa presión del Bayern de Múnich. El propio defensa austriaco, que llevaba pocos minutos sobre el terreno de juego, se encontró un balón en el área de Safonov con el que pudo hacer el tercero del Bayern, pero se le marchó desvíado.

No obstante, la mejoría del PSG se vio reflejada a los 10 minutos de comenzar la segunda parte. Vitinha busca a Achraf Hakimi a la espalda de la defensa, llega al área del Bayern de Múnich, que viene de perder a Guerreiro, y deja un pase atrás que acabó en las botas de Kvaratskhelia, que no perdonó para hacer el cuarto.

El Bayern no se rinde y Upamecano y Luis Díaz buscan la revancha en Francia

Además, los de Luis Enrique no bajaron el pie del acelerador, sometiendo a los de Kompany en todas las áreas. Por ello, Dembélé aprovechó el momento de auge de los franceses para poner el quinto con un lanzamiento desde la frontal, que tocó el palo antes de entrar al portería. Sin embargo, el Bayern de Múnich no se rendía, y Upamecano recortó distancias en el 65' con un gol de cabeza, tras un centro de Kimmich.

Tras ello, tres minutos tardó Luis Díaz en poner el cuarto a favor del Bayern de Múnich, con una definición espectacular, dejando prácticamente sentado a Safonov. Ambos equipos estaban haciendo un partido para la historia, con hasta nueve goles en en 68 minutos.

De esta manera, el PSG se llevó la victoria en un partido memorable en el Parque de los Príncipes. Los de Luis Enrique viajarán a Múnich con una mínima ventaja para enfrentar el choque decisivo de vuelta en el Allianz del Bayern, que se disputará el próximo miércoles seis de mayo a las 21:00 horas.

Ficha técnica

5 - París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez, m.84); Zaïre-Emery (Fabián Ruiz, m.64), Vitinha, Joao Neves; Doué (Barcola, m.70), Dembélé, Kvaratskhelia (Mayulu, m.84).

4 - Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies (Laimer, m.46); Kimmich, Pavlovic (Jackson, m.93); Olise, Musiala (Gorezka, m.79), Luis Díaz; Kane.

Goles: 0-1, m.17: Kane (p); 1-1, m.24: Kvaratskhelia; 2-1, m.33: Joao Neves; 2-2, m.41: Olise; 3-2, m.50+: Dembélé (p); 4-2, m.56: Kvaratskhelia; 5-2, m.58: Dembélé; 5-3, m.65: Upamecano; 5-4, m.68: Luis Díaz

Árbitro: Sandro Schärer (SUI). Amonestó a los locales Marquinhos (12), Fabián Ruiz (77) y Hakimi (80).

Incidencias: Encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores.