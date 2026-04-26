Contratiempo para Kompany en el Bayern: Guerreiro se lesiona y será baja para la ida contra el PSG en Champions

El lateral portugués, que disputó ayer sábado 57 minutos contra el Mainz, ha sufrido una "pequeña rotura de fibras" que le hará perderse el primer encuentro de Copa de Europa ante el conjunto de Luis Enrique, que se disputará este martes en el Parque de los Príncipes

El Bayern venció en el día de ayer al Mainz. Pese a que el equipo de Fischer se pusiera con 3-0 en el marcador, los de Kompany cambiaron el chip en la segunda parte y lograron hasta cuatro goles en 30 minutos, remontando el partido y llevándose la victoria. Sin embargo, la mala noticia fue la lesión de Raphael Guerreiro, que se tuvo que ir sustituido en el minuto 57.

El ex del Borussia Dortmund, que no está teniendo los minutos esperados en el Bayern en el último mes, fue titular para el duelo de la Bundesliga pero casi al llegar a la hora de partido tuvo que decir adiós al mismo. Tras ello, Stanisic entró en su lugar y la entidad alemana, en el día de hoy, ha confirmado la lesión de Guerreiro, que se une a la reciente baja de Gnabry, que se perderá el Mundial.

El Bayern informa la lesión que ha sufrido Raphael Guerreiro

Guerreiro hizo saltar las alarmas tras retirarse sustituido. Por ello, el Bayern ha comunicado que el portugués sufre "una pequeña rotura de fibras musculares en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de Bundesliga del sábado ante el FSV Mainz (3-4). Así lo confirmó una exploración realizada por el departamento médico del FC Bayern. El jugador de 32 años estará de baja por el momento".

Por ello, todo parece indicar que Guerreiro será baja para el encuentro de este martes ante el PSG en el Parque de los Príncipes, el siguiente gran reto para el Bayern de Múnich tras ganar la Bundesliga. Por ello, se confirma el varapalo para un futbolista que no es un fijo con Kompany, entre decisiones técnicas y diferentes problemas musculares que ha sufrido el lateral izquierdo a lo largo de la temporada.

Los datos de Raphael Guerreiro en su tercera temporada en el Bayern de Múnich

Raphael Guerreiro acaba contrato en junio, al igual que un Neuer que se ha pronunciado por su futuro. Por su parte, el lateral está muy cerca de terminar su tercera temporada en el Bayern de Múnich. El jugador alcanza el último mes de competición habiendo jugado 17 partidos de Bundesliga, dos de la DFB-Pokal y siete de la UEFA Champions League. Entre ellos, ha logrado un total de seis goles y dos asistencias.

De hecho, Guerreiro viene de marcar gol en el último mes, ante el St. Pauli y Stuttgart. Sin embargo, en partidos como ante el Real Madrid, Kompany le dejó en el banquillo sin disputar un minuto. A todo ello, se le suman lesiones como la que tuvo en el gemelo o en el abdomen que le tuvieron dos semanas apartados de los terrenos de juego, entre ambas dolencias. En total, ya se ha perdido seis partidos por problemas musculares esta temporada.

Tras ello, Guerreiro intentará estar disponible para alguno de los partidos que le restan al Bayern de Múnich esta temporada. Descartado para la ida ante el PSG, los de Kompany tiene por delante tres encuentros más de una Bundesliga que ya tienen ganada. Además, una de las fechas claves es el 23 de mayo, con la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart. Además, el jugador podría estar disponible para una hipotética final de la Champions League, fijada para el 30 de mayo.

Davies y Laimer, opciones para el lateral izquierdo de Kompany ante el PSG

De esta manera, Laimer podría ser una de las opciones para Kompany de cara al lateral izquierdo ante el PSG. El jugador austriaco ya ha jugado en esa demarcación en encuentros de alto nivel como en la eliminatoria de UEFA Champions League frente al Real Madrid. Además, ya son 11 las asistencias que ha dado esta temporada entre todas las competiciones, habiendo disputado hasta 40 partidos esta campaña con el Bayern de Múnich.

Sin embargo, no se puede quitar de la ecuación a Alphonso Davies. El canadiense viene de disputar, al igual que Guerreiro, 57 minutos ante el Mainz, además de haber tenido protagonismo en los últimos siete partidos del Bayern de Múnich. El jugador de 25 años, perjudicado por las lesiones esta temporada, podría saltar de inicio el próximo martes en el choque ante el PSG en el Parque de los Príncipes.