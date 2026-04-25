García Plaza explica lo que ocurre con Jordán en el Sevilla y espera a Azpilicueta

El preparador sevillista se refirió a la falta de protagonismo del centrocampista de Regenços, a la par que habló de las prestaciones de Manu Bueno y de su deseo de contar cuanto antes con Azpilicueta

Más allá de su llamativa contestación sobre una posible destitución en el caso de perder contra Osasuna, Luis García Plaza dejó otros titulares interesantes, sobre todo sobre todo a la hora de responder sobre nombres propios.

En este sentido, uno de los protagonistas de la rueda de prensa ha sido Joan Jordán después de que en los tres primeros partidos no haya jugado ni un solo minuto a pesar de que el técnico madrileño ya lo conocía de tenerlo a sus órdenes el curso pasado en el Alavés.

El preparador sevillista ha apuntado las razones por la que todavía no le ha concedido ninguna oportunidad desde su llegada cuando, a priori, se esperaba todo lo contrario.

El motivo de la ausencia de Jordán en sus planes y lo que le falta al equipo

“Tenemos una plantilla muy larga y gente se tiene que quedar fuera. No puedo dar explicaciones de todos los que no entran en la convocatoria. Nunca antes me ha pasado, con 23 convocados, tener que dejar a gente fuera de la lista", indicó García Plaza, que profundizó un poco más y señaló lo que principalmente le falta al equipo.

"Tenemos muchos mediocentros, muchos centrales y mucha gente en perfil de ataque. Nos falta gente por fuera. Simplemente ahora entran otros”, apuntó el míster nervionense, que dejó claro que sí cuenta con uno de los fichajes realizados por Cordón el pasado verano.

García Plaza, a la espera de Azpilicueta y sincero con Manu Bueno

Y es que, hasta el momento, todavía no ha tenido a su disposición a César Azpilicueta y espera poder recuperarle para ganar en un aspecto importante, la experiencia, que considera que no sobra con tanto futbolista joven

“A Azpilicueta le echamos mucho de menos, no solo por lo buen futbolista que es. Aunque también los jóvenes están bien, la experiencia en estos momentos es un grado. Esos tienen que ayudar a los demás”, señaló.

También se refirió a Manu Bueno, una de sus principales apuestas desde que aterrizó en Nervión, pues de estar sumido en el ostracismo con Almeyda ha pasado a ser titular en dos partidos consecutivos. Eso sí, el técnico reconoció que no estuvo acertado en el Ciutat de Valencia.

“El otro día no estuvo tan bien como el día del Atlético, pero como la mayoría de jugadores. Son procesos de hacerse futbolistas. Tiene unas condiciones físicas y le mete una intensidad a las acciones, que nadie del mediocampo puede hacer ese volumen de trabajo, pero debe seguir creciendo en otros conceptos. Es utilizable para la plantilla, como otros canteranos”. señaló García Plaza, que apuntó que necesita de la mejor versión de todos los futbolistas para un desplazamiento tan complejo como el de mañana.

Consciente de lo que les espera en El Sadar

"Los números dicen que Osasuna en su casa es uno de los rivales más difíciles. Hay que ir con fe y ganas, la situación es la que es. Tenemos una oportunidad para resarcirnos. Son muchos partidos fuera desde que he llegado yo pero luego hay dos en casa”, aseveró.