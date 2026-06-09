Horarios del Mundial 2026 en hora española

El Mundial 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que en España habrá partidos por la tarde, por la noche y también de madrugada durante los meses de junio y julio

La bandera española en la previa del amistoso de preparación para el Mundial 2026 entre España e IrakIMAGO

El Mundial 2026 tendrá horarios muy variados para los aficionados españoles. Al disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo estará condicionado por los distintos husos horarios de Norteamérica, lo que provocará que algunos partidos se puedan ver en horario cómodo en España y otros caigan de madrugada.

La Copa del Mundo se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y contará con 48 Selecciones y 104 partidos. El encuentro inaugural, México - Sudáfrica, se jugará el jueves 11 de junio a las 21.00 horas españolas, mientras que la gran final será también a las 21.00 horas españolas del domingo 19 de julio.

Los horarios del Mundial 2026 en España

Los partidos del Mundial 2026 se repartirán en varias franjas horarias en la España peninsular. Habrá encuentros por la tarde, por la noche y en plena madrugada, especialmente en los partidos que se disputen en la costa oeste de Estados Unidos o en sedes mexicanas con mayor diferencia horaria.

Las principales franjas horarias del Mundial 2026 en España serán:

Tarde : 18.00 horas y 19.00 horas

: 18.00 horas y 19.00 horas Noche : 21.00 horas y 22.00 horas

: 21.00 horas y 22.00 horas Madrugada: 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 y 06.00 horas

A qué hora juega España en el Mundial 2026 en la hora española

La Selección española ha quedado encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Sus dos primeros partidos tendrán un horario muy favorable para el público español, mientras que el tercero se jugará de madrugada.

Lunes, 15 de junio (Atlanta, EEUU): España - Cabo Verde , 18.00 horas

, 18.00 horas Domingo, 21 de junio (Atlanta, EEUU): España - Arabia Saudí , 18.00 horas

, 18.00 horas Sábado, 26 de junio (Guadalajara, México): Uruguay - España, 02.00 horas

Horarios de las grandes Selecciones en el Mundial 2026

Durante la fase de grupos habrá partidos de Selecciones importantes en franjas muy diferentes. Algunos favoritos jugarán en horario cómodo para España, mientras que otros lo harán de madrugada.

Estos son algunos de los partidos más destacados de la primera fase:

Domingo 14 de junio: Alemania - Curazao (19.00 horas)

(19.00 horas) Domingo 14 de junio: Países Bajos - Japón (22.00 horas)

(22.00 horas) Martes 16 de junio: Francia - Senegal (21.00 horas)

(21.00 horas) Miércoles 17 de junio: Argentina - Argelia (03.00 horas)

(03.00 horas) Miércoles 17 de junio: Portugal - República Democrática del Congo (19.00 horas)

(19.00 horas) Miércoles 17 de junio: Inglaterra - Croacia (22.00 horas)

(22.00 horas) Sábado 20 de junio: Brasil - Haití (03.00 horas)

El Mundial más grande de la historia, con más horarios que nunca

El Mundial 2026, que cuenta por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos, tendrá horarios muy distintos para el público español. Habrá partidos en franjas cómodas, como las 18.00, 19.00, 21.00 y 22.00 horas, pero también muchos encuentros de madrugada.

España jugará dos partidos a las 18.00 horas, ante Cabo Verde y Arabia Saudí, y cerrará su grupo ante Uruguay a las 02.00 horas. Después, en un supuesto pase a la novedosa ronda de dieciseisavos, la Roja puede disputar su encuentro en cualquier tramo horario, en función de su posición final dentro del Grupo H.