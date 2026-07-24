Sorpresa en el ranking oficial de la FIFA: ningún español en el Top 10 del Mundial

La FIFA ha elaborado una lista oficial sobre los mejores jugadores del Mundial 2026 y sorprende que no haya ni un jugador de España, los campeones del mundo, en el top 10 global

La Selección española es campeona del mundo por segunda vez en su historia. Lo han conseguido después de derrotar a Argentina en la final del Mundial 2026. Sin embargo, a pesar de ser el equipo que ha conquistado el título, hay mucha polémica por sus notables ausencias en las clasificaciones de la FIFA. Primero sacaron el once ideal del Mundial, en la que hay tres jugadores españoles, que los aficionados consideran que son pocos, pero ahora han publicado el ranking de los mejores jugadores y no hay ningún futbolista español.

La FIFA ha dado a conocer su Ranking Power oficial impulsado por Aramco, en el que destacan a los mejores jugadores del torneo teniendo en cuenta las estadísticas de cada partido. Cada jugador ha recibido una puntuación por su actuación en cada enfrentamiento disputado, teniendo en cuenta la importancia de sus goles o sus actuaciones en defensa, clasificando a los jugadores en ataque, creatividad y defensa. Y en el global no hay ningún jugador de España en el Top 10.

Ningún jugador de España en el top 10 de los mejores jugadores del Mundial 2026

El FIFA Power Ranking es una clasificación que analiza el rendimiento individual de cada jugador del Mundial basado en estadísticas sobre su rendimiento en cada partido y en general en la competición, asignando una nota del 0 al 10 en tres categorías: ataque, creatividad y defensa. Una vez combinada las tres y finalizada la Copa del Mundo, ya hay una clasificación definitiva sobre los diez mejores jugadores de esta edición.

Es Kylian Mbappé el elegido como mejor jugador del torneo, imponiéndose a Jude Bellingham en segundo lugar y a Leo Messi, que completa el podio. El delantero francés también ha sido la Bota de Oro de esta competición. Sin embargo, entre los diez mejores de esta clasificación general no hay ningún jugador español.

Ranking de la FIFA de los mejores jugadores del Mundial 2026, con la ausencia de jugadores de España

1 Kylian Mbappé (Francia)

2 Jude Bellingham (Inglaterra)

3 Lionel Messi (Argentina)

4 Erling Haaland (Noruega)

5 Ousmane Dembélé (Francia)

6 Charles De Ketelaere (Bélgica)

7 Vinícius Júnior (Brasil)

8 Julián Quiñones (México)

9 Johan Manzambi (Suiza)

10 Harry Kane (Inglaterra)

Rodri, el único español que destaca en el ranking FIFA

A pesar de que no hay ningún español en el ranking global de la FIFA de los mejores jugadores del Mundial, sí hay un español que ha conseguido destacar en estas estadísticas. Se trata de Rodri, que ha sido elegido el mejor en defensa con una puntuación de 8.23. Por otra parte, Kylian Mbappé domina en el ataque con una puntuación de 9,11 y Michael Olise es el que lidera el apartado de creatividad con un 8,28.

Sin embargo, junto al resto de criterios, a Rodri no le vale para meterse entre los diez mejores de la clasificación global, al igual que a ningún jugador de España. Aunque eso sí, el jugador del Manchester City fue reconocido como el Balón de Oro del Mundial, por lo que sorprende aún más que no aparezca entre los diez mejores jugadores en este Power Ranking.