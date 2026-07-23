Una decisión con Petit que sorprende

Manuel Pellegrini apostó por Deossa, con un pie fuera, como 'falso 9' en el Trofeo Colombino, dejando en su lugar en el banquillo al uruguayo, que debe aprovechar esta pretemporada para mostrarse

El Real Betis viene buscando un delantero de garantías en el mercado y, como ha informado ESTADIO Deportivo, ya prepara una oferta por el togolés Kévin Denkey. Manu Fajardo tiene que acertar en este tiro, pues se trata de una de las piezas básicas en el proyecto de Champions, que exigirá un mayor desgaste y obligará a tener un competidor de nivel para Cucho Hernández. Mientras tanto, sorprende que con el colombiano aún de vacaciones, Manuel Pellegrini colocase a Nelson Deossa como falso '9' en el once puesto en liza con motivo del Trofeo Colombino.

La extraña titularidad de Nelson Deossa

El colombiano también jugó en esa posición en la segunda mitad del primer amistoso veraniego, ante el modesto Sportfreunde Lotte alemán, y respondió fabricándose un penalti que él mismo transformó. Pero sus horas en la disciplina verdiblanca están contadas (parece que por fin el Vasco da Gama ha demostrado sus garantías de pago). Por ello, resultó extraño su presencia, más aún como titular. Por un lado, porque corría el riesgo de lesionarse y dificultar con ello su deseado traspaso. Y por otro, porque en el banquillo se encontraba Gonzalo Petit.

La fuerte apuesta por Gonzalo Petit

Ahora es el momento de ver en acción al joven ariete uruguayo, por el que el pasado verano se realizó una importante apuesta económica. Se pagaron 4,5 millones de euros por el 85% de su pase al Nacional de Montevideo, cantidad que aún se puede incrementar en 2,5 millones más si se cumplen ciertas variables. Una cantidad respetable por un jugador de 18 años (ya tiene 19) que venía respaldada por la gran progresión que se le presupone. Pero si no juega...

Los planes del Real Betis con Petit

Después de una campaña en España repartida en dos cesiones, en el Mirandés (5 goles) y el Granada (3), todo apunta a que volverá a salir cedido. También ha habido clubes interesados en su compra definitiva, sobre todo en el extranjero, pero esta vía solo se sería activada en La Cartuja si deja una plusvalía, cosa que no parece sencilla.

Así pues, su destino más probable está de nuevo en Segunda división, por aquello de seguir adaptándose al fútbol español, con Sporting de Gijón, Valladolid y Albacete atentos. Pero como ha venido informando este diario, no hay prisas por colocarlo para afinar al máxímo con su próximo equipo, en el que debe dar un paso al frente. Así, la intención es alargar su presencia en esta pretemporada a las órdenes del 'Ingeniero', lo que debe servirle también para aprender y madurar.

El reparto de minutos de Pellegrini

Pero lo ideal dentro de ese plan trazado es que gozara de todos los minutos posibles para mostrarse, y aunque los tuvo en la segunda mitad en el Nuevo Colombino (23 en concreto), lo cierto es que poco pinta ya Deossa por delante. Tampoco es que tenga que jugarlo todo, porque en esta fase de la preparación los técnicos miden con sumo cuidado las cargas y sí fue titular por ejemplo en Alemania (jugó la primera mitad).

Cogiendo la calculadora, 112 minutos para el cafetero y 68 para el charrúa. No quiere decir nada, pues el próximo sábado tocará medirse al Granada, en una prueba de más nivel, y puede que ya no esté Deossa y llegue el momento de Petit, que a priori no tiene opciones de quedarse como tercer delantero. En realidad, no le conviene, porque lo que necesita a su edad es jugar cada domingo. Y seguro que también quiere hacerlo aunque sea en un amistoso. De sus ganas nadie duda.