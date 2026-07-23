La obsesión de Pellegrini por el Betis en su ausencia por asuntos personales

El técnico chileno, que ha estado varios días fuera y no pudo dirigir el primer amistoso del verano, fue cazado en uno de sus vuelos preparando con todo lujo de detalles el encuentro de su equipo

El Real Betis firmó su segunda victoria de la pretemporada ante el Recreativo de Huelva (0-1), conquistando con ello su sexto Trofeo Colombino, y lo hizo ya con Manuel Pellegrini en el banquillo. El técnico chileno dirigió desde la banda del recinto onubense a su equipo después de que fuese su segundo, Rubén Cousillas, quien estuviese al frente en el primer 'bolo' veraniego ante el modesto Sportfreunde Lotte germano (0-3).

El 'Ingeniero' tuvo que abandonar el pasado viernes la concentración que el equipo llevó a cabo en Alemania por asuntos personales y ha estado varios días en su país, pero llegó a tiempo para estar en el Nuevo Colombino. Un breve periodo de ausencia en el que no ha dejado de estar muy pendiente de la preparación verdiblanca.

Planeando el partido con un power point

Al contrario, Pellegrini incluso aprovechó uno de sus largos viajes en avión para preparar uno de los amistosos ya disputados. Así lo ha desvelado Davo Xeneize, uno de los creadores de contenido más famosos de Sudamérica, con casi 4 millones de seguidores en Tiktok, y cuyo nombre real es David Quint.

El joven argentino saludó en el vuelo al entrenador bético y le recordó el gran trabajo que desempeñó años atrás en su país, concretamente en San Lorenzo de Almagro (también pasó por River Plate). Pero lo curioso es que pudo ver cómo planeaba con todo detalle el siguiente encuentro de los suyos, sin querer aclarar de qué adversario se trataba.

"Qué locura. Tremendo entrenador"

"Es increíble. Lo vi, me lo crucé y le saludé. Le dije que lo admiraba mucho. Después en el avión viajé detrás de él y estaba haciendo un power point analizando el próximo partido del Betis. No quiero decir contra qué rival es, porque vi lo que estaba preparando, pero me quedé en shock al ver eso. Qué locura. Lo que menos quería era molestarlo, pero no podía creer lo que estaba viendo. Tremendo entrenador", destacó.

Su nombre sigue sonando en Chile para la selección

Con contrato hasta el final de esta próxima temporada, Pellegrini también es protagonista en su país por las informaciones que apuntan que tiene "acuerdo de palabra" para hacerse cargo de la selección de Chile, aunque las fechas no encajan. La Federación de dicho país (AFNP) busca adelantar las elecciones a la presidencia, previstas para noviembre, para poder contar ya con el 'Ingeniero'. Pero su idea, a priori, es hacerse cargo de la 'Roja' el verano que viene, cuando acabe su vinculación con el Real Betis.

De este modo, en su país dan por hecho que el 'Ingeniero', más pronto que tarde, podrá cumplir uno de sus sueños tras una larga y exitosa carrera en el fútbol europeo, que le llevó a pasar anteriormente por los banquillos de Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y West Ham, con un paréntesis en el Hebei FC de China. "Pellegrini tiene ganas de dirigir a la 'Roja', lo ha dicho, y quizás sea el broche de oro de una carrera brillante. Dirigir a Chile en un Mundial sería fantástico; entiendo que él tiene la capacidad y nadie lo discute. Él viene con el objetivo de un plan de mediano a largo plazo y recuperar el prestigio del fútbol chileno", afirmó semanas atrás el periodista Fernando Tapia.

Ahora bien, lo que no quiere el técnico bético es ser protagonista en una lucha por el poder. "Lo que no le gustó a Manuel Pellegrini es que, en medio de la situación interna por la batalla por el poder, su nombre se haya utilizado. 'Oiga, hágalo por el bien del fútbol chileno porque tenemos amarrado al entrenador que todo el mundo quiere', y eso no le gustó a Pellegrini. Ojalá eso no haga caer el acuerdo, pero a mí me dicen que el gerente de selecciones (Felipe Correa) le exhibió a Pellegrini todos los escenarios posibles, incluyendo este de caos", insistió el periodista chileno.