En Chile hablan de un "acuerdo de palabra" con Pellegrini, pero las fechas no encajan

Presiones en el país andino para adelantar las elecciones a la presidencia de la AFNP, previstas para noviembre, con el fin de que sea la nueva directiva la que elija un seleccionador para la 'La Roja' sin esperar a 2027 con el interino Nicolás Córdova... pero el 'Ingeniero' tiene contrato un año más en el Betis

El de Santiago y Rubén Cousillas, su ayudante, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar durante el amistoso con Colo Colo del año 2022.IMAGO

"Siempre he dicho, y lo he hablado con el directorio de la Federación, que la nueva dirigencia va a tener que elegir al nuevo director técnico, porque yo voy a estar en mi casa y no quiero que me digan 'has elegido un DT que no nos gusta, que no nos satisface o que no ha dado el ancho (no ha estado a la altura)'. Es necesario un nuevo directorio para definir el técnico y que se haga responsable el día de mañana de la elección y también de la seguridad para el técnico que venga, pues es un contrato por cuatro años", explicaba recientemente Pablo Milad, presidente de la AFNP, cuando le cuestionaban por la larga interinidad de Nicolás Córdova al frente de la selección chilena.

Por este razón, el prestigioso diario 'El Mercurio' desvela presiones internas en el órgano que rige el fútbol del país andino para adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2026, puesto que, de producirse la dilación actual, el míster contratado se perdería las dos primeras fechas Fifa del próximo curso (la alargada de 19 días entre finales de septiembre y primeros de octubre, así como la de noviembre), debutando al frente de 'La Roja' ya en marzo de 2027, demasiado tarde ya si se trata de enderezar un previsible mal arranque. De momento, Milad no accede a esta petición, pues aboga por agotar su mandato.

Los plazos no cuadran con los que marcan el Betis y el propio Pellegrini

Aclara la misma fuente que el gerente de selecciones de la AFNP, algo así como su director deportivo, presume 'sotto voce' de tener un "acuerdo de palabra" con Manuel Pellegrini para que asuma el cargo de seleccionador de Chile, añadiendo 'El Mercurio' que el de Santiago quiere volver a residir en su país natal, aunque "espera que sea el nuevo presidente quien lo oficialice, porque será con el que trabajará durante el proceso para el próximo Mundial de 2030".

De salirse con la suya los que piden el adelanto de los comicios, la designación del 'Ingeniero' sería imposible, pues tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 con el Real Betis y él presume de haberlos cumplido siempre durante su carrera (sólo lo echaron del West Ham antes de tiempo, nunca renunció). La idea del veterano preparador era no renovar más en La Cartuja y coger las riendas de su combinado nacional el verano del año que viene.

Se perdería, así, algunas eliminatorias para la Copa América 2028, pero no para el próximo Mundial, que se iniciarían en septiembre de 2027, aunque su novedosa configuración, con Argentina, Paraguay y Uruguay ya clasificados como organizadores, propicia un cambio del sistema de clasificación por parte de la Conmebol que no está decidido aún, reduciendo el cupo de 18 enfrentamientos probablemente y, por ende, las fechas, favoreciendo que a Pellegrini le diera tiempo a terminar su trabajo en Heliópolis.