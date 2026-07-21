El Aston Villa no se plantea pagar la cláusula de rescisión de Ez Abde ni éste salir de La Cartuja

Emery busca extremo zurdo tras la marcha de Jadon Sancho y la venta de Lewis Dobbin, pero su prioridad es Alejandro Garnacho, por el que los de Birmingham ya negocian con el Chelsea; el marroquí, que acaba de iniciar su pretemporada, centrado en recuperarse de la rodilla y jugar la Champions de verdiblanco

El rumor corrió como la pólvora a lo largo del martes, aunque ESTADIO Deportivo ha podido confirmar que el Aston Villa no se plantea en estos momentos pagar la cláusula de rescisión de Ez Abde, cifrada en 60 millones de euros, única vía para que el atacante de Beni Melal salga este verano de La Cartuja, según decidieron ambas partes en su última reunión. En el Real Betis están tranquilos ante esta situación, pues, en el peor de los casos, obtendrían una jugosa plusvalía con la operación (casi 43 millones, pues el 16% se lo llevaría el Barça, pero, tras pagar 7,5 millones de euros por el jugador criado en Elche, aún quedarían en caja la nada desdeñable cifra de 50,4 millones).

El extremo que realmente quieren los 'villanos' también habla español

El Aston Villa, en efecto, anda a la caza de un extremo zurdo de garantías que compita y se complemente con Emiliano Buendía tras el final de la cesión de Jadon Sancho, por cierto sin equipo tras terminar también este verano su contrato con el Manchester United, y la venta al Southampton de Lewis Dobbin, pues el retornado desde el Pisa Samuel Iling-Junior no entra en los planes, amén de formalizar su transición hacia un carrilero-lateral. El gran objetivo de los de Birmingham es Alejandro Garnacho, fichado por más de 45 millones el pasado verano por el Chelsea y que prefiere la Roma. Además, los de Unai Emery ofrecerían una cesión con obligación de compra, no un traspaso.

Tranquilidad en el club y en el entorno del futbolista marroquí

No parece probable el citado movimiento, pese a que desde la Premier League y la Saudi Pro League se han producido más sondeos. Ez Abde, que regresaba este lunes a los entrenamientos del Real Betis tras recuperarse entre Elche y Francia de la lesión en la rodilla derecha que le impidió jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la selección marroquí, está centrado en olvidar la citada dolencia y ganar ritmo antes del arranque liguero, que para los heliopolitanos será el 21 de agosto en casa contra la Real Sociedad. Además, el extremo está muy ilusionado con disputar la Champions League de verdiblanco, por lo que sólo cambiaría por un gran proyecto que se lo asegurara.

El Aston Villa está clasificado también para la máxima competición continental (no así el Newcastle, otro de sus pretendientes en Inglaterra), aunque, en principio, no está interesado en el de Beni Melal con esa fuerza ni en disposición de hacer un dispendio tan grande por ahora. De todas maneras, el futuro de Abdessamad Ezzalzouli va a estar en entredicho sí o sí hasta que el próximo 1 de septiembre, pasadas las 23:59 horas, se cierre definitivamente el mercado estival de transferencias. Aun así, la peculiaridad en este caso radica en que, por el momento, el jugador nunca ha forzado su marcha. Antes al contrario, siempre ha estado en sintonía con el club hispalense para decidir juntos su destino.