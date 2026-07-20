Abde, Isco, Diego Conde, Manu González y Morante, altas en una sesión aún sin Pellegrini

El chileno, ausente desde el viernes de la concentración en Alemania por motivos familiares, debe reincorporarse el miércoles para dirigir a los suyos en el Trofeo Colombino, mientras que el costasoleño, que también abandonó antes de tiempo, los campeones de Europa sub 19, el convalenciente extremo marroquí y el último fichaje ya están operativos

La primera plantilla del Real Betis volvía este lunes por la tarde al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras día y medio de descanso a la vuelta del 'stage' en Harsewinkel para afrontar una semana intensa de trabajo con dos amistosos: el Trofeo Colombino (ante el RC Recreativo de Huelva, este miércoles a partir de las 20:30 horas) y el Trofeo Ciudad de Granada (también contra el anfitrión el sábado a las ocho de la tarde). Lo hizo sin su entrenador, Manuel Pellegrini, que tuvo que abandonar el pasado viernes la concentración en Alemania para atender un asunto familiar urgente y al que se espera a tiempo de dirigir el próximo partido.

Fue una sesión distendida y con muchas caras nuevas, porque, por ejemplo, sí se integró al trabajo con sus compañeros Isco Alarcón, otro que se marchó precipitadamente de tierras germanas (el jueves, en jet privado, junto a Pau López, que ultimaba su desvinculación para irse al FC Andorra) por motivos personales. La gran noticia, por tratarse de un futbolista en recuperación, la protagonizó Ez Abde, que alternó el trabajo en Elche y Francia para superar la lesión en la rodilla derecha, en concreto un esguince del ligamento colateral medial, que le impidió disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que de forma tan brillante se ha apuntado España.

Aunque el extremo marroquí deba ir a un ritmo distinto, como le ocurrió a Antony Matheus dos Santos desde que llegó a Gütersloh, se le espera en las próximas semanas a disposición plena del 'Ingeniero'. Los que sí están ya, sacrificando parte de las vacaciones que les correspondían por la disputa del Europeo sub 19 (cuyo título, como el de los mayores, termina en las vitrinas de la RFEF), son el meta Manu González, deseoso de estrenar su condición de tercer portero (tras la venta al Córdoba CF de Guilherme Fernandes), y el atacante José Antonio Morante.

El tercer fichaje ya suda a las órdenes de Rubén Cousillas

Fue igualmente el primer entrenamiento, no ya de este verano sino en toda su carrera, de Diego Conde con el Real Betis. El flamante tercer fichaje verdiblanco para la temporada 26/27, que llegaba por carretera el domingo por la tarde a Sevilla y completaba este lunes el reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato (de cesión con opción de compra de 3,5+1,5 millones de euros), se calzaba las botas y la indumentaria de trabajo sin más dilación para conocer a sus nuevos compañeros e ir asimilando conceptos, ya que venía rodado del inicio de la pretemporada con el Villarreal CF.

Primera criba de canteranos tras el 'stage' en Alemania

Aunque todavía se podría repescar a alguno de ellos para los amistosos contra el Decano y el Granada CF, en principio se ha producido la primera criba entre los canteranos que viajaron a Alemania, más allá de la salida definitiva de Guilherme Fernandes en dirección a tierras cordobesas. De un lado, los miembros de pleno derecho de la primera plantilla, Ángel Ortiz y Pablo García, siguen lógicamente, mientras que Emmanuel N'Goran, Rica Fúnez, Gnangoro Bouare, Iván Corralejo y Borja Alonso se mantienen con los mayores, regresando por ahora Rodrigo Marina, Óscar Masqué, Carlos de Roa y Kwame Sosu al trabajo con el filial de Dani Fragoso.