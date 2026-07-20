España 1-0 Argentina: Ferran Torres nos lleva volando a las estrellas

El delantero valenciano aprovechó una magnífica dejada de cabeza de Nico Williams para batir al 'Dibu' Martínez en la segunda parte de la prórroga y dar el segundo Mundial de su historia a España

España es campeona del mundo por segunda vez en su historia. Ferran Torres toma el relevo de Andrés Iniesta con el gol decisivo del Mundial en la prórroga en un partido en el que la Selección fue muy superior ante un rival que se atragantó hasta la prórroga.

España, mejor desde el pitido inicial

Luis de la Fuente no tocó lo que funciona. El seleccionador repitió el mismo once que tan buen resultado le dio en los cuartos de final y las semifinales, mientras que Lionel Scaloni introdujo tres novedades con respecto al duelo frente a Inglaterra. Gonzalo Montiel ocupó el lateral derecho, Rodrigo De Paul regresó a la medular y Nico González apareció en el extremo.

Con un calor de justicia a las tres de la tarde en Nueva Jersey, 25 grados y un césped especialmente seco, el espectáculo arrancó en un MetLife Stadium completamente lleno. España asumió desde el primer minuto el control del balón, mientras Argentina esperaba su momento sin ejercer una presión excesivamente alta. La 'Albiceleste' apostó por largas secuencias de pases cortos, siempre con la intención de encontrar a Messi para acelerar el ritmo del juego.

Lamine agita y Rodri se adueña del centro del campo

No tardó Montiel en dejar su carta de presentación con una falta sobre Álex Baena. Justo después llegó la primera gran ocasión de la final. Lamine Yamal recibió dentro del área y sacó un disparo algo tímido que, tras tocar en un defensor, terminó en las manos de un atento 'Dibu' Martínez. La respuesta argentina tampoco se hizo esperar, aunque Unai Simón volvió a demostrar por qué es uno de los porteros del campeonato al salir con enorme rapidez para cortar un balón en profundidad dirigido a Messi, tal y como ya hizo en semifinales ante la Francia de Mbappé.

El colegiado dejó claro desde el inicio que iba a mantener un listón alto con las tarjetas. Mac Allister protagonizó una dura entrada sobre Dani Olmo que quedó sin sanción disciplinaria, mientras los argentinos comenzaron a mostrar ese fútbol tan canchero, acumulando contactos y pequeñas faltas para cortar el ritmo del partido.

Lamine empezó a hacer diabluras en cuanto entró en contacto con el balón. Rompió a Tagliafico con una de sus clásicas acciones y puso un pase muy peligroso al corazón del área que no encontró rematador. En esos primeros compases, Oyarzabal se mostró algo impreciso, aunque fue creciendo con el paso de los minutos.

España aprieta antes del descanso

Argentina fió buena parte de su peligro a balón parado, buscando centros lejanos para aprovechar el talento de Messi. España, por su parte, monopolizó la posesión, aunque le faltó algo más de velocidad y precisión en el último pase para transformar ese dominio en ocasiones claras.

Por encima del resto volvió a sobresalir Rodri. El centrocampista firmó una primera parte imperial, ofreciendo siempre una salida limpia al balón, distribuyendo el juego con enorme criterio y apareciendo en defensa para cortar acciones comprometidas con una seguridad extraordinaria.

La mejor oportunidad española llegó en el minuto 35. Oyarzabal recibió en la frontal y conectó un disparo raso desde la media luna que obligó al 'Dibu' Martínez a intervenir por bajo. Fue la acción que más inquietó a la defensa argentina durante todo el primer tiempo.

Antes del descanso, Cucurella también probó fortuna con un potente disparo cruzado desde fuera del área que se marchó muy cerca del palo izquierdo de la portería argentina. Poco después, Scaloni se vio obligado a mover el banquillo por lesión. Lisandro Martínez no pudo continuar y dejó su sitio a Nicolás Otamendi justo antes del intermedio.

Scaloni mueve el avispero, pero España sigue mejor

Lionel Scaloni trató de cambiar la dinámica del partido nada más regresar de los vestuarios. El técnico argentino retiró a Nico González para dar entrada a Leandro Paredes, buscando más presencia por dentro y un mayor control del centro del campo. Sin embargo, fue España quien volvió a salir mejor al césped.

Álex Baena avisó muy pronto con un potente disparo desde la frontal tras un error de Argentina en la salida de balón, prolongando las buenas sensaciones con las que la selección española había cerrado la primera mitad.

Más tensión que fútbol

La intensidad fue creciendo conforme avanzaba el reloj. Paredes vio la cartulina amarilla tras un empujón completamente innecesario sobre Dani Olmo cuando el balón ni siquiera estaba en juego. Era la segunda amonestación para Argentina y una muestra más del plan de los sudamericanos, cada vez más encerrados en una final lleno de interrupciones, contactos y constantes roces.

España siguió acumulando llegadas. En un saque de esquina, Dani Olmo estuvo muy cerca de sorprender al 'Dibu' Martínez con un disparo que puso en apuros al guardameta argentino, mientras Scaloni veía cómo los problemas físicos seguían castigando a su equipo. A la lesión de Lisandro Martínez antes del descanso se unió la de 'Cuti' Romero, obligando al seleccionador argentino a agotar todos sus cambios poco después de la hora de partido.

España aprieta y el 'Dibu' sostiene a Argentina

Luis de la Fuente refrescó el ataque con la entrada de Ferran Torres y Pedri, y poco después dio más profundidad al equipo con Nico Williams y Mikel Merino, que sustituyeron a Álex Baena y Dani Olmo.

La selección española monopolizó por completo la posesión. Pedri probó fortuna con un disparo centrado que llegó algo desequilibrado por la presión de Julián Álvarez, mientras Pau Cubarsí también obligó a intervenir a un inseguro 'Dibu' Martínez. Argentina apenas lograba salir de su campo y sobrevivía a base de despejes, faltas y continuas interrupciones del juego.

El dominio español fue absoluto. Los saques de esquina se sucedían y las ocasiones empezaban a acumularse. Laporte cabeceó un gran centro de Nico Williams, pero volvió a aparecer el guardameta argentino para mantener el empate. España merecía mucho más, mientras la 'Albiceleste' seguía fiel a su plan de calentar el encuentro y jugar al límite en cada acción.

Argentina resiste y la final se marcha a la prórroga

La tensión aumentó todavía más en los minutos finales. Enzo Fernández fue amonestado por protestar de forma ostensible al colegiado, reflejando la frustración de una Argentina cada vez más encerrada.

España siguió insistiendo hasta el último suspiro. Ferran Torres protagonizó una gran media vuelta dentro del área, aunque su disparo se marchó fuera por poco. Nico Williams también obligó al 'Dibu' Martínez a blocar otro remate, mientras Rodri se animó con un disparo lejano que terminó por encima del larguero cuando quizá tenía mejores opciones de pase.

Con España completamente volcada sobre la portería rival y Argentina resistiendo como podía, la final acabó encaminándose hacia la prórroga. Y cuando parecía que ambos equipos afrontarían el tiempo extra en igualdad de condiciones, Enzo Fernández vio la segunda tarjeta amarilla por una nueva acción imprudente con una dura entrada a Cubarsí y dejó a sui país con diez futbolistas para disputar la prórroga. España llegaba al tiempo añadido con el control absoluto del partido y superioridad numérica en busca de la segunda estrella.

En la última del partido, Lamine Yamal pudo hacer el gol de la final en un lanzamiento de falta que despejó el 'Dibu' sosteniendo a Argentina hasta el tiempo extra.

El 'Dibu' desespera a España y la polémica irrumpe en la prórroga

La superioridad numérica no cambió el guion del partido. España siguió instalada en campo contrario desde el primer minuto de la prórroga, moviendo el balón con paciencia y obligando a Argentina a defender muy cerca de su propia área.

La primera gran ocasión llegó tras una magnífica combinación entre dos de los futbolistas más inspirados de la noche. Pedri levantó la cabeza y puso un centro medido para Nico Williams, que conectó un remate de cabeza. Cuando el gol ya parecía cantado, volvió a emerger la figura del 'Dibu' Martínez con una intervención heroica para mantener con vida a los suyos. A esas alturas del encuentro, el guardameta argentino ya acumulaba once paradas, sosteniendo prácticamente él solo a su selección.

Poco después llegó la acción que desató toda la polémica de la final. Nico Williams encontró por fin el camino del gol, pero el colegiado anuló la acción al señalar una supuesta falta previa de Mikel Merino que resultó prácticamente inapreciable. La decisión provocó la incredulidad de los jugadores españoles y dejó la sensación de que Argentina seguía aferrada al partido de una manera difícil de explicar.

España insiste, pero el gol se resiste

Luis de la Fuente introdujo piernas frescas para afrontar el tramo decisivo del encuentro. Martín Zubimendi ocupó el lugar de Rodri, mientras Eric García sustituyó a Aymeric Laporte.

España no perdió la calma pese al golpe anímico del tanto anulado. Lamine Yamal volvió a intentarlo con uno de sus clásicos disparos de rosca desde la frontal, aunque en esta ocasión el balón se marchó muy desviado. La selección siguió moviendo la pelota con paciencia, sin caer en la frustración, consciente de que el premio podía llegar en cualquier momento.

Mientras tanto, Scaloni reforzó todavía más su defensa con una línea de tres centrales y renunció prácticamente a cualquier intención ofensiva. Argentina solo pensaba en resistir y encomendarse a la lotería de los penaltis.

España, sin embargo, continuó acumulando ocasiones. Mikel Merino volvió a imponerse por alto tras un centro lateral, pero su cabezazo se perdió desviado por muy poco. Era un auténtico acoso y derribo sobre la portería argentina, aunque el balón seguía negándose a entrar en una final que mantenía toda la emoción de cara al segundo tiempo de la prórroga.

Y llegó el premio del gol: ¡Gracias Ferran Torres!

Nada más arrancar la segunda parte de la prórroga llegó el premio que merecía España. Era el minuto 106 de partido.

Un balón al segundo palo encontró la cabeza de Nico Williams para que cediese atrás y fusilase Ferran Torres. Era el gol que soñábamos. El gol de la segunda estrella.

Y tocó sufrir hasta el final

Los últimos minutos fueron puro sufrimiento hispano. Argentina se encomendó a Leo Messi y dispuso de un par de ocasiones que hicieron temblar las ilusiones, pero el tiempo se agotó y España se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia.